В Украине могут резко вырасти цены на хлеб: к какой стоимости следует готовиться населению

В 2025 году цены на хлебобулочные изделия в Украине выросли почти на 16% из-за подорожания энергоносителей, сырья, логистики и роста расходов производителей. По оценкам аналитиков, в конце зимы или в начале весны 2026 года возможно дальнейшее, хотя и умеренное, повышение цен на хлеб.

Видео дня

Об этом рассказал директор Хмельницкого хлебокомбината Валентин Романенко в комментарии "СМИ". Производство хлеба напрямую зависит от стабильного электроснабжения и доступных энергоресурсов.

В 2025 году предприятия пищевой промышленности работали в условиях регулярных отключений электроэнергии, из-за чего многие заводы были вынуждены переходить на генераторы, это автоматически увеличивало себестоимость продукции. Кроме того, в течение года существенно выросли тарифы на электроэнергию и газ.

По оценкам участников рынка, электроэнергия подорожала почти на 19%, газ более чем на 20%. В сочетании с затратами на топливо и обслуживание оборудования это создает серьезное давление на конечную цену хлеба.

Еще одним важным фактором является рост стоимости основного и вспомогательного сырья – муки, дрожжей, солода, упаковки. На цену влияют и логистические расходы, которые выросли из-за более дорогого топлива и сложных условий перевозок.

Отдельно производители отмечают необходимость повышения заработных плат. Дефицит кадров в пищевой промышленности заставляет предприятия пересматривать оплату труда, что также закладывается в себестоимость продукции. По данным торговых сетей, наибольшим спросом среди украинцев традиционно пользуются белый и ржаной хлеб, а также батоны. Именно эти позиции производители стараются удерживать в сегменте социально доступных товаров, сдерживая рост цен настолько долго, насколько это возможно.

В то же время ассортимент хлебобулочных изделий в супермаркетах остается широким – от классических буханок до продукции с добавленной стоимостью, которая дорожает быстрее. Аналитики агропромышленного рынка отмечают, что общая динамика индекса потребительских цен в 2025 году свидетельствует о почти 16-процентном росте стоимости хлебобулочных изделий по стране. Их исследования базируются на открытых данных розничных сетей и супермаркетов.

По прогнозам экспертов, дополнительными факторами риска в 2026 году могут стать возможный дальнейший рост тарифов на энергоносители, а также повышение акцизов на топливо. Совокупность этих факторов может привести к новому, хотя и умеренному, подорожанию хлеба в конце зимы или в начале весны.

Большинство производителей пока не анонсируют немедленного пересмотра цен, однако признают, что работают в режиме минимальной маржи. Дальнейшие решения будут зависеть от тарифной политики, стабильности энергоснабжения и общей экономической ситуации в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за неделю белокочанная капуста в Украине подорожала на 25% – из-за сокращения запасов фермеры сдерживают продажи качественной продукции и ожидают еще более высоких цен. Сейчас отпускные цены в хозяйствах составляют 3-10 грн за килограмм, и участники рынка прогнозируют дальнейшее подорожание по мере исчерпания запасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!