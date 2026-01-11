Цены на популярный овощ взлетели за считанные дни: какая причина и сколько теперь стоит

За неделю белокочанная капуста в Украине подорожала на 25% – из-за сокращения запасов фермеры сдерживают продажи качественной продукции и ожидают еще более высоких цен. Сейчас отпускные цены в хозяйствах составляют 3-10 грн за килограмм, и участники рынка прогнозируют дальнейшее подорожание по мере исчерпания запасов.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. После новогодних праздников на украинском рынке овощей зафиксировали резкий рост цен на один из ключевых продуктов "борщевого набора" – белокочанную капусту.

Только за неделю ее стоимость подскочила в среднем на 25%, и участники рынка уже предупреждают, что это может быть лишь началом нового ценового витка. Одной из ключевых причин подорожания стало стремительное сокращение запасов капусты в фермерских хозяйствах. К концу декабря значительная часть производителей уже реализовала основные объемы продукции, которые хранились в хранилищах.

На рынке практически не осталось капусты среднего и низкого качества. В продаже преобладает продукция высокого качества, которую аграрии не спешат отгружать, ожидая еще более выгодных ценовых предложений в ближайшие недели. Из-за сокращения предложения производители изменили тактику поведения на рынке. Фермеры сознательно сдерживают продажи качественной капусты, рассчитывая на дальнейший рост стоимости.

Информацию подтверждают и представители оптовых компаний, которые отмечают общее уменьшение объемов овоща на рынке. Дефицит предложения автоматически подталкивает цены вверх, особенно в период стабильного спроса со стороны оптовых покупателей и розничной торговли. По состоянию на начало января 2026 года отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах колеблются в пределах 3-10 грн за килограмм. В среднем это на четверть дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Разница в цене зависит от качества продукции, условий хранения и региона происхождения овоща. Самые дешевые предложения быстро исчезают с рынка, что также влияет на общую динамику стоимости. Несмотря на резкий недельный рост, ситуация для потребителей пока выглядит менее критичной, чем в прошлом году. Аналитики отмечают, что средняя цена белокочанной капусты в Украине сейчас примерно на 82% ниже, чем в тот же период 2025 года.

Такая разница объясняется более благоприятными условиями урожая в 2025 сезоне и активной продажей продукции в первой половине зимы. В то же время это преимущество постепенно нивелируется из-за сокращения запасов. Участники рынка почти единодушны в прогнозах, что подорожание капусты будет продолжаться. По мере того как остатки продукции в хранилищах будут уменьшаться, темпы роста цен могут даже ускориться.

Особенно ощутимым это станет ближе к концу зимы, когда качественная капуста останется лишь в немногих хозяйствах. В такой ситуации ценообразование все больше будет зависеть от готовности фермеров выходить с товаром на рынок.

