В Украине массово активизировались банковские мошенники: какие схемы забирают деньги за считаные минуты
Украинцев все чаще обманывают, выдавая себя за работников банков или присылая фишинговые ссылки, через которые похищают деньги со счетов. Чтобы избежать потерь, никогда не передавайте посторонним свои банковские данные и проверяйте любые сообщения только через официальные каналы.
Об этом сообщает полиция Сумской области. Только за сутки злоумышленники выманили у трех местных жителей почти 200 тысяч гривен, используя как классические банковские схемы, так и фишинговые ловушки в сети.
Первой жертвой стал 34-летний житель Конотопа. Ему позвонил неизвестный, который представился работником банка и заявил, что на его счетах обнаружена "подозрительная активность". Под предлогом защиты средств аферист убедил мужчину сообщить конфиденциальные данные и SMS-коды, после чего с карточек исчезло более 70 000 гривен.
Похожая ситуация случилась с 53-летним жителем Сумского района. Телефонный мошенник, снова выдавая себя за сотрудника банка, сообщил о якобы блокировке карты и предложил "верифицировать" данные. Доверие к псевдобанкиру стоило мужчине почти 77 000 гривен.
Третий случай касается женщины из Роменщины, которая продавала бассейн через онлайн-платформу. Она получила сообщение от "покупателя", который прислал ссылку для якобы получения предоплаты. Перейдя по ней и введя данные своей карты, женщина потеряла 48 000 гривен.
По всем фактам открыты уголовные производства по ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Правоохранители в очередной раз напоминают:
- не сообщайте никому свои банковские реквизиты, ПИН-коды и SMS-пароли;
- не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они выглядят официальными;
- в случае сомнений звоните в банк только по официальному номеру;
- при малейшем подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в полицию.
