Украинцев атакуют "мошенники из ООН": как действует схема и какие настоящие условия выплаты

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают украинцам выплаты "от ООН". И хотя в Организации Объединенных Наций действительно есть программы поддержки украинских граждан, из-за фейковых сообщений можно потерять свои деньги.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Мошенники отправляют сообщения в мессенджерах с обещаниями выплаты 10 800 грн от ООН, для чего надо подать заявку на получение помощи на фальшивом сайте.

"Это мошенническая схема. ООН не проводит выплаты по такому механизму и не предоставляет финансовую поддержку через сторонние непроверенные сайты", – предупредили в ЦПД.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой

информацию о выплатах следует проверять только через официальные источники: сайты правительства, международных организаций, проверенные СМИ;

никогда не вводите данные карты, CVV-код или пароли к банкингу на сомнительных сайтах;

в случае подозрения – немедленно обращайтесь в банк и блокируйте карту;

сообщайте правоохранителям обо всех попытках мошенничества;

не переходите по ссылкам из сообщений или постов, которые кажутся даже немного подозрительными;

не верьте обещаниям о "деньги без проверки" – это главный маркер мошенничества.

Все настоящие выплаты объявляются исключительно через официальные сайты государственных органов или проверенные международные источники. Если персональные данные карты были предоставлены случайно, следует немедленно обратиться в банк, чтобы заблокировать карту, и сообщить об инциденте в полицию.

Настоящие условия получения денег от ООН

Зато Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) действительно предоставляло украинским гражданам помощь в объеме 10 800 грн. Заявки принимал фонд "Право за защиту", а получить средства была возможность у:

вынужденно переме щенных лиц , которые переместились в течение последних 6 месяцев;

щенных , которые переместились в течение последних 6 месяцев; тех, кто после вынужденного перемещения в связи с военными действиями вернулся в Украину или места постоянного проживания после 24.02.2022.

Также для этого нужно иметь доход меньше 5400 грн на человека и не быть включенным в программу денежной помощи УВКБ ООН ранее, а также не получать денежную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев. Также получатели помощи должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

семья, в которой есть только один из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

(или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше); семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет

(55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеют инвалидность, хронические заболевания).

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут получить от государства помощь в размере 4500 гривен в рамках базовой социальной помощи. Деньги выплачивают малозащищенным слоям населения – одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям, чьи родители не платят алименты.

