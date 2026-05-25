В Украине ликвидируют государственный банк: вернут ли вкладчикам деньги

Нацбанк запустил ликвидацию обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". В процессе этого кредиторам банка (в т.ч. вкладчикам) будут возвращены их средства – в очередности, предусмотренной законодательством.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Там отметили:

Средства будут возвращены за счет денег, полученных в результате ликвидации и реализации имущества учреждения.

Процесс ликвидации банка продлится до 13 апреля 2027 года.

"Начата процедура ликвидации акционерного общества "Мотор-Банк" – с 14 апреля 2026 года по 13 апреля 2027 года включительно... Процедура ликвидации начата на основании решения Правления Национального банка Украины", – говорится в сообщении.

При этом там напомнили: 3 апреля был подписан договор о передаче "Асвио Банку" части активов и обязательств "Мотор-Банка". В частности:

⁠все права и обязанности по вкладам физических лиц (в т.ч. "ФОПов");

обязательства перед отдельными кредиторами.

Напомним: "Мотор-Банк" был признан неплатежеспособным в феврале 2026 года. Причиной стало осуществление учреждением в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала.

В то же время, подчеркивали в Нацбанке, на стабильность банковской системы это решение не повлияет. Ведь на 1 февраля 2026 года его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков.

Один банк уже ликвидировали

Ранее же Фонд завершил процедуру ликвидации АТ "АКБ "Конкорд". Таким образом, банк теперь считается ликвидированным. До этого же – с 9 марта – были прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.

При этом подчеркивается: Фонд готово предоставить всем желающим дополнительную информацию о ликвидации банка – по телефону, либо через электронную почту.

Напомним: решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд" было принято Нацбанком летом 2023 года. Кроме того, банк оштрафовали на 400 тыс. за нарушение требований.

Основанием же для ликвидации банка, объяснили в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

