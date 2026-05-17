В Украине ликвидировали банк: что произошло с вкладами клиентов

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил процедуру ликвидации АТ "АКБ "Конкорд". Таким образом, банк теперь считается ликвидированным. До этого же – с 9 марта – были прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.

Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: в связи с этим, полномочия ФГВФЛ как ликвидатора АО "АКБ "Конкорд" прекращены.

"Согласно предписаниям части третьей статьи 53 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 05 мая 2026 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись... о проведении государственной регистрации прекращения Акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Конкорд"... как юридического лица. А следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: Фонд готово предоставить всем желающим дополнительную информацию о ликвидации банка – по телефону, либо через электронную почту. Все контакты доступны по ссылке.

Почему банк "Конкорд" ликвидировали

Напомним: решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд" было принято Нацбанком летом 2023 года. Кроме того, банк оштрафовали на 400 тыс. за нарушение требований.

Основанием же для ликвидации банка, объяснили в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Впрочем, отметили в регуляторе, ликвидация банка "Конкорд" не повлияют на банковский сектор Украины. Ведь, подчеркивалось, это учреждение было небольшим – его доля в активах всех платежеспособных банков составляла лишь 0,17%.

В то же время, по информации Фонда, 9 марта 2026 года были прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка. В частности, требования кредиторов, которые были не удовлетворены до этой даты, стали считаться погашенными.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится 1 год – до 13 апреля 2027 года.

