НБУ признал банкротами сразу 2 украинские банка: что будет с деньгами вкладчиков

НБУ признал неплатежеспособными сразу 2 украинских банка – "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-Банк". Причиной стало осуществление этими учреждениями в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала. Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

Оба банка не принадлежат к категории системно важных.

По состоянию на 1 февраля 2026 года их доля в банковском секторе составляла по 0,01% от активов платежеспособных банков.

Соответственно, отнесение "Первого инвестиционного банка" и "Мотор-Банка" к категории неплатежеспособных "не влияет на стабильность банковского сектора Украины".

В целом же, рассказали в Нацбанке, 16 декабря оба банка были отнесены к категории проблемных. Однако несмотря на это, оба банка продолжали "осуществлять убыточную рисковую деятельность и нарушать требования к минимальному размеру регулятивного капитала".

В частности, сообщили в регуляторе, по состоянию на дату принятия решения об отнесении банков к категории неплатежеспособных размер их регулятивных капиталов находился существенно ниже установленного минимального значения в 200 млн грн:

у "Мотор-Банка" он составлял 173 млн грн;

у "Первого инвестиционного банка" – 73 млн грн.

"Решение принято в связи с невыполнением [банками] письменного требования по представлению в Национальный банк доработанного с учетом предоставленных замечаний Плана финансового оздоровления после отнесения к категории проблемных", – резюмировали в Нацбанке.

Что будет с деньгами вкладчиков

В то же время в Нацбанке заверили: каждый вкладчик "Первого инвестиционного банка" и "Мотор-Банка" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение. Оно будет состоять из:

полного размера вклада;

процентов, начисленных "по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банков с рынка".

Банки выводят с рынка

В то же время в самом Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили о введении в банках временных администраций. Они будут действовать до 19 марта и будут сопровождать процедуру вывода банков с рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд" прекратят выплачивать гарантированные суммы. Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время Фонд гарантирования вкладов физических лиц, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

