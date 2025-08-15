В Украине компания украла газ на 251 млн грн: экс-директору объявили подозрение

Бывший руководитель частной энергетической компании в Черкасской области организовал масштабную схему по хищению газа. Он незаконно отобрал природный газ прямо из газотранспортной системы, в результате чего государственному предприятию был нанесен ущерб на более чем 251 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции, Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины. Сейчас подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Детали

Согласно результатам расследования, в начале 2023 года государственный поставщик исключил частную компанию из балансирующей группы и прекратил поставлять ей газ из-за задолженности за уже полученное топливо. Но вместо того, чтобы погасить долг и заключить новый договор, подозреваемый начал несанкционированно отбирать газ из государственной "трубы".

Таким образом он украл 10 млн кубометров голубого топлива, нанеся государству ущерб на более чем 251,17 млн грн. Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.

Во время обысков по месту жительства у фигуранта изъяли документацию, телефоны и компьютерную технику с доказательствами "схемы". Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, использование вопреки интересам юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия), по которой злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Коррупция в облэнерго

Ранее бывших гендиректора и коммерческого директора "Запорожьеоблэнерго" заподозрили в служебной халатности, из-за чего государству был нанесен ущерб в размере 730 млн грн. Чиновникам заочно объявили о подозрении, сейчас они скрываются от правосудия за рубежом.

Ущерб был нанесен после того, как общество получило лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии на территории Запорожской области. Заключая договоры по новым условиям с потребителями, был неверно признан класс напряжения, в результате чего тариф для расчета по распределению электрической энергии оказался заниженным в 9 раз.

Детективы также установили, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей имело длительный и систематический характер. В частности, за пять лет государственное облэнерго недополучило более 730 млн грн доходов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экс-руководителя "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко уличили в хищениях при закупке трансформаторов. Фактическая сумма нанесенного ущерба составляет 12,5 млн грн.

