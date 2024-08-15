Экс-главе облэнерго, укравшему миллионы, объявили о подозрении: подробности схемы

Украинские правоохранители сообщили о подозрении и.о. председателя правления "Харьковоблэнерго" Константину Логвиненко и другим фигурантам дела о миллионной коррупционной схеме в энергетике. Как оказалось, благодаря войне они присвоили в 10 раз меньше денег, чем могли.

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Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Детективы выяснили, что в апреле-сентябре 2021 Логвиненко способствовал избранию двух "нужных" компаний победителями закупок 11 904 трансформаторов и 79 425 электрических счетчиков.

Цены компоненты были завышены, на некоторые из них – пять раз. В целом "Харьковоблэнерго" стоимость сделки оказалась завышенной на 132,5 млн грн. В результате частичного исполнения договора в 2021-2022 годах "Харьковоблэнерго" был нанесен ущерб на 12,5 млн грн.

Завладение остальными средствами участникам пришлось отложить из-за полномасштабного вторжения РФ, а именно введения режима военного положения и предоставления "Харьковоблэнерго" гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций. А когда в начале 2023 года по "Харьковоблэнерго" начались процессуальные действия, полностью остановили реализацию плана.

В настоящее время задержан и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко. Также о подозрении сообщили:

руководителю отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";

руководителю отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;

частному оценщику;

руководителю коммерческого предприятия.

Как сообщает журналист Олег Новиков, последним может быть директор энергетической компании "Энерго-тайм" Александр Козырь. Ранее в этом году у него и у Логвиненко уже проводились обыски.

Фигурантам уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о применении к ним мер предосторожности. Досудебное расследование продолжается – следователи инсталлируются остальными вероятными причастными.

Как сообщал OBOZ.UA, также правоохранители разоблачили схему при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы разворовали также 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы.

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