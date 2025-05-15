В облэнерго разоблачили коррупционную схему на 720 млн грн: директорам-беглецам объявлены подозрения

Бывших гендиректора и коммерческого директора "Запорожьеоблэнерго" подозревают в служебной халатности, из-за чего было нанесено 730 млн грн убытков. Чиновникам заочно объявили о подозрении, сейчас они скрываются от правосудия за рубежом.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Совместно с СБУ детективы БЭБ выяснили, что чиновники нарушили правило розничного рынка электроэнергии и другие положения постановлений Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

Убытки были нанесены после того, как общество получило лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии на территории Запорожской области. Заключая договоры по новым условиям с потребителями, был неверно признан класс напряжения, в результате чего тариф для расчета по распределению электрической энергии оказался заниженным в 9 раз.

"Детективы также установили, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей имело длительный и систематический характер. В частности, за пять лет государственное облэнерго недополучило более 730 млн грн доходов. Убытки подтверждены заключением комплексной судебно-экономической экспертизы", – говорится в сообщении БЭБ.

Также подозреваемые незаконно собирали и хранили конфиденциальную информацию о действующем в то время коммерческом директоре общества. Для этого их подчиненный проник в кабинет служащего и сделал фотоснимки его записной книжки. Учитывая это, детективы БЭБ сообщили о подозрениях:

экс-гендиректору общества – в нарушении ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины;

бывшему коммерческому директору – в нарушении ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экс-руководителя "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко уличили в хищениях при закупке трансформаторов. Фактическая сумма нанесенного ущерба составляет 12,5 млн грн.

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