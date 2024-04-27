В Украине кардинально сменилась ситуация на рынке труда: какая профессия неожиданно стала непопулярной

В Украине наблюдается значительный дефицит на рынке труда. Высоким спросом пользуются практически все профессиональные работники, кроме работников сферы IT.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине, согласно данным опроса НБУ, сокращать количество сотрудников планируют 17,6% компаний. В то время как 11,3% планируют нанимать новых сотрудников, а 71,1% – не ожидают никаких изменений. Ситуация на рынке труда критическая. Уже сейчас наблюдается значительный дефицит кадров.

Наталья Слинько, CEO Talent Match, рассказывает: большая часть компаний не планирует изменения. Однако в некоторых областях действительно ситуация может кардинально отличаться. "Ситуация неоднозначная, разноплановая. Какие-то предприятия растут, какие-то не нанимают работников и не растут. Я могу сказать о профессиональных специалистах. Спрос на них сейчас очень высок", – рассказывает эксперт рынка труда.

Трудно найти сотрудника с опытом работы в несколько лет и уже сложившимися навыками. Это касается почти всех сфер: финансов, маркетинга, продаж, производства. Единственная отрасль, где дефицит не ощущается – IT. Количество предложений на рынке для них сократилось, тогда как число специалистов за последние годы значительно выросло.

"На статистику могут влиять и банки. Это крупные работодатели, и мы видим, что они сейчас не очень активно нанимают", – добавляет Слинько. Каждый год количество банковских отделений сокращается. За последние два года банки закрыли более 1,5 тыс. отделений. Их количество сократилось с 6685 по 5108. А каждое отделение: это менеджеры, административный персонал, кассир, руководитель отделения и т.д.

То есть с одной стороны действительно происходит сокращение, а с другой: найти квалифицированного сотрудника становится все труднее и труднее. Главная причина – полномасштабная война (мобилизация, беженцы, переселенцы). Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои города и переехать в другие регионы Украины. Вместе с тем, у них появилась необходимость адаптироваться к новому рынку труда. Если дома они работали на местном предприятии, то в новом городе они вынуждены адаптироваться под запросы работодателей.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!