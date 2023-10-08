В Украине изменились цены на бензин, ДТ и автогаз: сколько стоит на АЗС

В Украине за неделю (30 сентября – 6 октября) средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 0,30 грн/л и составила 55,41 грн/л. В свою очередь бензин А-95+ подорожал на 0,26 грн/л – до 58,33 грн/л.

При этом стоимость ДТ (дизельного горючего) выросла на 0,41 грн/л до 55,50 грн/л. Об этом пишет Enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 55 грн/л, А-95+ – до 55,50 грн/л, дизельное топливо – до 55 грн/л.

Видео дня

На станциях сети KLO все виды горючего подорожали на 0,7 грн/л: бензин А-95 – до 56,79 грн/л, бензин А-95+ – до 58,99 грн/л, ГП – до 56,29 грн/л /л. Дизпальное в сети UPG за неделю подорожало на 50 коп./л до 55,10 грн/л.

Сети AMIC, Shell, "БРСМ-Нефть", U.GO, Prime, "Укр-Петроль", Neftek и другие повысили цены на топливо в пределах 0,4-1,5 грн/л.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, владельцы бензиновых и дизельных двигателей могут значительно сэкономить, следуя лишь одному простому совету. Дело в том, что автомобилисты могут сжигать больше горючего, чем обычно, перевозя лишний вес в своих машинах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!