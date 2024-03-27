В Украине затевают новое масштабное строительство: что создадут в Николаеве

В Николаеве будет построен новый водопровод. Это должно помочь решить проблему водоснабжения города, возникшую в результате постоянных российских обстрелов в начале полномасштабного вторжения и подрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: подача технической воды в город уже обеспечена.

"Чтобы люди получили доступ к питьевой воде, разрабатывается комплексное решение, которое включает в себя строительство нового водопровода. Была дана задача подготовить соответствующий проект в короткие сроки. Сегодня на совещании рассмотрели предложения и определили возможные источники привлечения средств", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: проектирование и строительство нового водопровода должно начаться безотлагательно. А обеспечение бесперебойной подачи технической воды в Николаев – в течении 2024 года.

Восстанавливать ДнепроГЭС будут годами

В то же время, на полноценное восстановление ДнепроГЭС уйдут годы. Станция получила серьезные повреждения в результате обстрела Россией.

"В настоящее время Днепровская ГЭС не работает. Необходимо демонтировать верхнюю часть машзала, чтобы можно было добраться до нижней", – сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он также отметил: тем не менее, ситуация на самой дамбе ДнепроГЭС контролируемая. А угрозы прорыва нет.

При этом подчеркивается: окончательные объемы нанесенных станции повреждений пока не ясны. Для их установления будет проведено тщательное обследование.

"Однако уже точно известно, что для восстановления станции потребуются большие средства и длительное время. ... На восстановление ДнепроГЭС нужны годы", – признали в самом "Укргидроэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявлял, что в городе российские удары разрушили ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. Водоснабжение для харьковчан было возобновлено 23 марта, однако проблемы с электроэнергией продолжаются.

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