Украину заваливают дешевым импортным сыром: местное производство оказалось в опасности

Ситуация на украинском рынке сыра складывается не в интересах отечественных производителей. Если ничто не помешает росту цен на их продукцию, в 2025 году им придется сокращать масштабы производства, а импортных сыров в Украине еще больше.

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Аналитики "Инфагро" объясняют увеличение цен на сыры ростом себестоимости производства. Но даже осознавая эту угрозу, у операторов рынка нет возможности снизить стоимость на свой товар.

Аналитики объясняют, что сыровары могут лишь остановить рост цен, но для этого закупочные цены на молоко должны снизиться, по меньшей мере, на 10%. А это вряд ли возможно, считает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. По его словам спрос на молоко-сырье в Украине уменьшается, но до сих пор остается выше предложения.

"Накануне праздников украинцы покупают сыр, даже недешевый. А производители, пользуясь временным повышенным спросом, стараются и дальше увеличивать цены. Тем временем в Европе цены на сыр падают - цены предложения там почти на четверть ниже цен предложений украинских производителей", – констатируют эксперты. .

Это может привести к тому, что в новом году импорт европейских сыров в Украину ускорится. Поскольку еще в ноябре, когда эта продукция подешевела не так сильно, было завезено на четверть больше октябрьского импорта твердых, полутвердых и белых сыров, что стало рекордным показателем месячных поставок с начала полномасштабной войны. Но, несмотря на это, в декабре объемы закупок европейского сыра могут даже несколько снизиться.

"Вслед за внутренними, украинские производители сыра производители пытаются увеличивать и экспортные цены. Учитывая снижение цен на сыр в ЕС, экспорт туда теряет смысл. Молдова также может значительно сократить объемы закупок украинского сыра в пользу товара из ЕС", – прогнозируют аналитики.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году Украине не удалось собрать запланированный объем урожая овощей, поэтому их импорт сильно вырос, равно как и цены для конечного потребителя. В то же время, в отношении других овощей сложилась противоположная ситуация.

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