В Украине готовятся переписывать цены на яйца: что будет с их стоимостью

В Украине ожидается удорожание яиц – из-за роста спроса перед Пасхой, которая в 2025 году празднуется 20 апреля. В экспертной среде ожидают, что рост цен произойдет в начале-середине апреля – в канун праздника.

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Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка. Он отметил после спада предпраздничного ажиотажа цены могут просесть – ведь спрос на них снизится.

"За неделю-две до Пасхи цены на яйца могут вырасти. Потому что в предпраздничное время на этот продукт довольно большой спрос", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметил Гопка, отдельные факторы могут удержать цены на текущем уровне и подорожания не произойдет. Этого следует ожидать, в частности, если, в марте- апреле будет теплая погода.

"Может быть такая ситуация, что стоимость яиц вообще не возрастет, а будет держаться на том же уровне. Все будет зависит от того, какие в апреле будут погодные условия. Если будет тепло, то предпосылок для роста цены не будет", – резюмировал эксперт.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

По данным "Минфина", в конце прошлой недели украинские супермаркеты продавали фасованные яйца марки "Ясенсвит" в среднем по 70,2 грн/десяток. Это на 3,58 грн выше средней цены февраля. В частности:

Novus – 68,09 грн/десяток;

Megamarket – 72,3 грн/десяток.

Вместе с тем, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца стоили в среднем 5,84 грн (58,4 грн/десяток), что на 27 коп. (2,7 грн/десяток) дороже, чем было в начале марта 2025 года.

В отдельных сетях такие яйца можно было купить по 5,48-6,9 грн. В частности, в:

Auchan – 5,6 грн/шт. (56 грн/десяток);

Novus – 5,39 грн/шт. (53,9 грн/десяток);

МегаМаркет – 6,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

ЕКОмаркет – 5,48 грн/шт. (54,8 грн/десяток).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно подорожала еда – в целом, с февраля-2024 по февраль-2025 цены увеличились на 15%. Однако, к примеру конкретно на сливочное масло – сразу на 32,2%, а на яйца – всего на 1,8%.

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