В Украине собираются переписывать цены на яйца: чего ожидать

Украинские производители яиц могут нарастить экспорт своей продукции на фоне эпидемии птичьего гриппа в Польше. И хотя в краткосрочной перспективе это может привести к небольшому росту цен на яйца в самой Украине, значительного удорожания не прогнозируется – ведь с наступлением тепла ожидается увеличение производства. Следовательно, яиц на рынке будет достаточно и дефицита не возникнет.

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Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка. Он отметил: прогнозировать рост производства яиц дает основание то, что "сейчас поголовье кур в нашей стране такое же, как в прошлом году".

"Увеличение поставок яиц украинскими производителями в Польшу – это возможный вариант, поскольку Украина является крупнейшим экспортером яиц в Европейский Союз. ... Если наша страна будет иметь нормальные торговые отношения со странами-партнерами и сможет удовлетворить их потребности в яйцах, то это повлечет активизацию экспорта, и возможно краткосрочное несущественное повышение цены. Серьезный рост цен на яйца в Украине в ближайшее время не ожидается", – объяснил аналитик.

Впрочем, признал он, увеличение спроса в преддверии Пасхи, которую в этом году отмечают 20 апреля, может привести к росту цен на продукт. Более того, украинские супермаркеты уже немного повысили цены на яйца.

По данным "Минфина", вечером 5 марта они продавали фасованные яйца марки "Ясенсвит" в среднем по 68,2 грн/десяток. Это на 1,58 грн выше средней цены февраля.

В целом, крупные сети выставили цены на такой продукт на уровне 62,99-68,2 грн/десяток. В частности:

Auchan – 64,2 грн/десяток

Novus – 68,09 грн/десяток

Megamarket – 72,3 грн/десяток.

Вместе с тем, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца стоили в среднем 5,57 грн (55,7 грн/десяток), что на 68 коп. (6,8 грн/десяток) дороже, чем было в конце февраля 2025 года.

В отдельных сетях такие яйца можно купить по 5,08-6,9 грн. В частности, в:

Auchan – 5,2 грн/шт. (52 грн/десяток);

Novus – 5,09 грн/шт. (50,9 грн/десяток);

МегаМаркет – 6,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

ЕКОмаркет – 5,08 грн/шт. (50,8 грн/десяток).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам нардепа Дмитрия Соломчука, украинцам следует готовиться к удешевлению основных продуктов питания на 5-10%. По его словам, снижаться цены начнут с середины мая.

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