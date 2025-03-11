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В Украине подскочили цены на продукты: как подорожали яйца

Роман Костюченко
Экономика
2 минуты
1,0 т.
В Украине подорожали яйца

В Украине значительно подорожала еда – в целом, с февраля-2024 по февраль-2025 цены увеличились на 15%. Однако, к примеру конкретно на сливочное масло – сразу на 32,2%, а на яйца – всего на 1,8%.

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Об этом сообщает Госстат. По его данным, почти так же, как и сливочное, подорожало растительное масло – на 31,1%.

Овощи выросли в цене на 29,4%. Хлеб – на 20,6%.

Молоко подорожало на 18,3%. А кроме того:

  • сыр и творог – на 17,9%;
  • хлебопродукты – на 17%;
  • фрукты – на 14,1%;
  • рыба и продукты из рыбы – на 12,4%;
  • макаронные изделия – на 11,2%;
  • мясо и мясопродукты – на 6,8%;
  • сахар – на 4,3%;
  • яйца – на 1,8%.
В Украине значительно подорожала еда

В свою очередь, в Нацбанке отметили: в целом, в феврале рост цен на сырые продукты в годовом исчислении ускорился до 13%. В частности, под влиянием "продолжающихся эффектов низких урожаев прошлого года" быстрее дорожали:

  • фрукты;
  • некоторые продукты животноводства;
  • мука;
  • крупы.

"Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран-торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. В то же время, подорожание овощей несколько замедлилось благодаря расширению предложения за счет импорта, поступлению нового тепличного урожая и снижению спроса на отдельные позиции", – рассказали в регуляторе.

Инфляция в Украине

В то же время, отметили там, удорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7%. Причинами же этого, подчеркивается, являются:

  • рост стоимости сырья;
  • увеличение затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.

"В результате, высокими темпами дорожали хлеб и отдельные хлебопродукты, масло, мясо и молокопродукты. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в том числе сыры, чай, кофе и шоколад", – констатировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине ощутимо подешевел картофель – в среднем на 10%. Причиной удешевления аналитики называют предварительное удорожание – украинцы оказались не готовы переплачивать и снизили спрос.

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