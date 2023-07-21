В Украине дали старт массовому производству боеприпасов для БПЛА

С расширением производства дронов в Украине выросла потребность в боеприпасах для них. Поэтому правительство дало старт массовому выпуску боеприпасов для БПЛА.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он уточнил, что новое правительственное постановление на государственном уровне определяет порядок производства, закупки и поставки боеприпасов для БПЛА.

В результате частные компании в Украине смогут легально производить боеприпасы для дронов. Ожидается, что украинские воины получат качественные и инновационные решения. Кроме того, такое решение поспособствует масштабированию производства технологических товаров в Украине.

"Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Это не всегда надежно и эффективно. Теперь ситуация изменится", – резюмировал Федоров.

Напомним, еще в марте в Украине подняли долю прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволило привлечь больше компаний к производству БПЛА в стране, то есть запустить массовое производство дронов.

Дело в том, что одна из формул расчета закупочной стоимости БПЛА выглядит так: затраты на производство + процент прибыли. Ранее прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги – 30%. То есть производитель терял возможность продавать дроны государству по адекватной цене, если они были произведены из иностранных комплектующих. Это требование изменили.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что Вооруженные силы Украины используют на фронте сверхдешевые одноразовые грузовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS). Эти БПЛА производятся австралийской компанией SYPAQ для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

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