В Украине через несколько дней начнется обмен банковской информацией: к чему это приведет

С 30 сентября в Украине начнется обмен банковской информацией с другими странами. Пока речь идет только о новых счетах и счетах с остатком более миллиона ударов по состоянию на прошлый год. А уже в следующем году обмен будет происходить по всем счетам.

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Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, рассказывает OBOZ.UA: с 30-го сентября ожидается только первый этап обмена информацией. Речь идет о счетах с остатком от одного миллиона долларов и новых счетах. Это затронет незначительное количество украинцев. Более того, украинцы, у которых в среднем на счету есть от миллиона долларов, имеют возможность платить за услуги налоговым адвокатам, бухгалтерам, поэтому получат профессиональную помощь.

30 сентября 2024 г. – обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 г., и счетах физических лиц с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года);

– обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 г., и счетах физических лиц с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года); 30 сентября 2025 года – о счетах с низкой стоимостью (менее 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года) и счетах организаций с остатком или стоимостью, превышающей 250 тыс. долларов.

Пока обмениваться будут информацией, полученной с 30 июня 2023-го и до конца прошлого года. Это касается только небольшого количества счетов. И только в 2025-м начнется следующий этап, который коснется остальных счетов. "Для большинства история с обменом откладывается на год, до 2025-го. Только тогда налоговая получит данные за 2023-й. Но это тоже не означает, что данные обо всех беженцах подпадут под такой обмен", – говорит Томашевская.

Украинцы получат CRS-1 анкеты, в ней укажут персональные данные, а также напишут, в каких государствах они имеют налоговое резидентство и какой налоговый номер имеют в этой стране, говорит Томашевская. То есть чтобы данные из Украины отправили в Германию, надо, чтобы украинец в своей анкете указал налоговое резидентство Германии, а также свой ИНН там.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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