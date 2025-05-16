В Украине АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит топливо
В Украине подешевел бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 16 мая АЗС продают его в среднем по 54,61 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее.
В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:
- WOG, ОККО, "Рур груп" – 57,99 грн/л.
- Shell – 57,95 грн/л.
Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 48,95 грн/л. А также:
- RLS – 50,4 грн/л;
- "Фактор" – 50,5 грн/л;
- VostokGaz, "БРСМ-Нафта", "Маркет" – 50,99 грн/л.
По всей Украине продают поддельный бензин
В то же время, в последнее время правоохранители разоблачили незаконную продажу бензина по всей Украине. Так:
- В Одесской области злоумышленник продавал "бодягу" неизвестного происхождения.
- В Черновицкой области торговали поддельными бензинами А-92 и А-95.
- В Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях – бензином А-95.
Как подделывают топливо
В целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:
- спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине существенно ускорилось подорожание топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Среди причин – повышение акцизов и резкие изменения цен на мировых рынках.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!