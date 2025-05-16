В Украине АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит топливо

В Украине подешевел бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 16 мая АЗС продают его в среднем по 54,61 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, "Рур груп" – 57,99 грн/л.

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 48,95 грн/л. А также:

RLS – 50,4 грн/л;

"Фактор" – 50,5 грн/л;

VostokGaz, "БРСМ-Нафта", "Маркет" – 50,99 грн/л.

По всей Украине продают поддельный бензин

В то же время, в последнее время правоохранители разоблачили незаконную продажу бензина по всей Украине. Так:

В Одесской области злоумышленник продавал "бодягу" неизвестного происхождения.

В Черновицкой области торговали поддельными бензинами А-92 и А-95.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях – бензином А-95.

Как подделывают топливо

В целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине существенно ускорилось подорожание топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Среди причин – повышение акцизов и резкие изменения цен на мировых рынках.

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