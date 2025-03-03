На АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: во время обысков на АЗС было изъято почти 5 тыс. литров дизтоплива и 8 тыс. литров бензина марки А-95. А кроме того:

3 модульных АЗС;

4 топливно-распределительных комплекса;

5 емкостей для хранения топлива;

финансово хозяйственная документация;

компьютерная техника;

черновые записи.

"Установлено, что автозаправочная станция работала с нарушением требований законодательства Украины. Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет 1,2 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Среди прочего, ему грозит штраф от 85 000 до 170 000 грн.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области украинцам также продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили же его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!