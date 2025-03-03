На АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"
Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: во время обысков на АЗС было изъято почти 5 тыс. литров дизтоплива и 8 тыс. литров бензина марки А-95. А кроме того:
- 3 модульных АЗС;
- 4 топливно-распределительных комплекса;
- 5 емкостей для хранения топлива;
- финансово хозяйственная документация;
- компьютерная техника;
- черновые записи.
"Установлено, что автозаправочная станция работала с нарушением требований законодательства Украины. Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет 1,2 млн грн", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Среди прочего, ему грозит штраф от 85 000 до 170 000 грн.
Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом
В целом же, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:
- спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.
Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области украинцам также продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили же его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.
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