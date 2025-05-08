АЗС отменили прежние цены на бензин: в НБУ раскрыли, как изменилась стоимость

В Украине существенно ускорилось подорожание топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Среди причин – повышение акцизов и резкие изменения цен на мировых рынках.

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Об этом сообщили в Национальном банке (НБУ). Там отметили: также на стоимость топлива повлияло мартовское ослабление курса гривни к евро. К примеру, 3 марта официальный курс евро составлял 43,11 грн, а 20-го – 45,32 грн.

"Раннее потепление и начало весенне-полевых работ также несколько оживили спрос на горючее в марте. Хотя объемы его реализации в I квартале 2025 года оставались ниже по сравнению как с предыдущим кварталом, так и соответствующим периодом прошлого года", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, что в целом подорожание топлива оказалось ниже, чем ожидалось. На это повлияли, в частности:

достаточность запасов;

оптимизация логистики импортных поставок.

Более того, рассказали в НБУ, прогноз роста цен на горючее в текущем году пересмотрен в сторону уменьшения. Повлияло же на это удешевление нефти, произошедшее на фоне "охлаждающего влияния торговых противостояний на мировую экономику.

"В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть будет частично компенсировать дальнейшее увеличение акцизной нагрузки. Это будет обеспечивать умеренные темпы роста цен на топливо – менее 5%", – спрогнозировали в регуляторе.

Сколько стоит бензин в Украине сегодня

По данным Консалтинговой группы "А-95", 8 мая украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 54,64 грн/л. Что на 1 коп. ниже, чем днем ранее.

В целом же крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, "Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 48,95 грн/л. А также "Фактор" – 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили продажу незаконно произведенного топлива – бензина и дизеля. Злоумышленник наладил реализацию фальсификата в городе Татарбунары и селе Спасское Одесской области. В настоящее время дело передано в суд.

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