В Uklon появился "магазин": что будут продавать в приложении

Uklon запустил в своем приложении тестовый маркетплейс Uklon Store, а первой категорией товаров стали цветы, которые уже можно заказать с доставкой по Киеву. Пользователям достаточно выбрать букет, оплатить покупку в приложении и получить заказ по указанному адресу через сервис доставки Uklon.

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Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании. В новом разделе "Цветы" пользователи могут выбирать букеты от магазинов-партнеров, добавлять их в корзину и оплачивать заказ непосредственно через приложение.

После оформления покупки доставка осуществляется по указанному адресу. По словам компании, доставка выполняется водителями-партнерами Uklon, что позволяет охватить значительную часть города и обеспечить быструю доставку заказов.

На старте проекта сервис работает только в столице, однако сама модель рассматривается как пилотная. Если спрос подтвердится, перечень категорий планируют постепенно расширять.

По словам компании, запуск маркетплейса является продолжением реализации стратегии Uklon по переходу от монопродукта к экосистеме сервисов. Отмечается, что это стало шестым продуктом в приложении – наряду с такси, доставкой, заказом водителя, покупкой автобусных билетов и электросамокатами.

Еще несколько лет назад главным продуктом Uklon оставались поездки по городу. Однако постепенно компания начала добавлять новые сервисы, не связанные напрямую с такси. Параллельно компания развивает еще один сервис – Uklon Travel.

Новое направление позволяет покупать автобусные билеты на внутренние и международные маршруты непосредственно через приложение. Пользователи могут просматривать доступные рейсы, знакомиться с деталями поездки и оплачивать билеты онлайн.

На первом этапе сервис работает в формате бета-версии для пользователей Android. Впоследствии его планируют сделать доступным и для владельцев устройств на iOS. Для реализации проекта компания сотрудничает с агрегатором автобусных перевозок, что позволяет быстро увеличивать количество доступных направлений.

В перспективе пользователь сможет в одном приложении заказать такси до автостанции и сразу приобрести билет на автобус, не переходя между разными сервисами. Запуск Uklon Store происходит на фоне общего тренда развития собственных торговых платформ крупными украинскими компаниями.

Недавно собственный маркетплейс представил и Monobank. Платформа получила название monoбазар и позволяет покупать и продавать вещи непосредственно через банковское приложение.

Сервис предлагает проверку продавцов через систему верификации, безопасные расчеты после получения товара, автоматический возврат средств в случае отказа от покупки, а также возможность покупать товары частями. Кроме того, платформа использует инструменты искусственного интеллекта для автоматического создания описаний товаров и поддерживает систему автоматических ценовых предложений между продавцами и покупателями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, совладелец Fozzy Group, владеющей сетью "Сильпо", через инвестиционный фонд "Бенефит" получил контроль над сетью "Бадьорый". В результате около 180 магазинов "Бадьорий" переходят под управление "Форы" и будут постепенно интегрированы в ее формат магазинов "рядом с домом" без резких изменений для покупателей на старте.

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