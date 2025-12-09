monobank запустил новый сервис для продажи вещей с ИИ-описаниями и защитой от мошенничества

monobank открыл для пользователей новую платформу – monoбазар, где можно продавать или покупать любые вещи в несколько кликов. На старте сервис работает в бета-режиме, но уже предлагает возможности, которые делают онлайн-торговлю проще и безопаснее.

Одной из ключевых фишек стала возможность покупать товары частями. Это фактически расширяет рынок подержанных вещей: теперь даже бюджетные покупки можно разбить на несколько платежей.

Еще одно существенное преимущество – высокий уровень безопасности. Все продавцы в monoбазаре проходят верификацию через приложение, поэтому мошенникам здесь сложно что-то провернуть. А деньги продавец получает только тогда, когда покупатель забирает товар с почты. Если полученная вещь не подошла, средства возвращаются автоматически, а посылка отправляется обратно.

Для каждого продавца доступна персональная витрина – страница со всеми его объявлениями. Ее можно распространить в соцсетях или отправить друзьям. Подписчики будут видеть новые товары сразу после публикации.

monoбазар также получил несколько технологических решений, которые значительно экономят время. В частности, встроенный ИИ сам генерирует подробное описание товара. Достаточно написать несколько слов – например, "айфон, 80% батареи, поцарапанный экран", и система сформирует полноценный текст.

А для того чтобы избежать бесконечных переписок и торгов, в сервисе заработала автоматическая система предложения цены. Покупатель может предложить свою стоимость, а продавец одним нажатием соглашается или отказывается. Никаких "а сколько скинешь?" в личных сообщениях.

Пока идет тестирование, комиссия за продажу составляет всего 0,1%. Такой льготный тариф действует до 8 января, после чего комиссия вырастет до стандартных 1,9%. Покупатель дополнительно оплачивает только доставку.

И еще одна важная отдельная опция – благотворительные продажи. До 8 января можно включить специальный тумблер, и вся полученная сумма будет автоматически отправлена на Хартию. monobank удвоит взнос – перечислит столько же от себя.

monoбазар уже доступен в приложении – отдельным разделом. В банке призывают пользователей тестировать функции и оставлять фидбек, чтобы сервис получил необходимые улучшения перед официальным релизом.