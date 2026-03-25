Uklon запускает продажу билетов на автобусы: что нужно знать украинцам

Популярный украинский сервис такси Uklon запустил новое направление Uklon Travel, которое позволяет покупать автобусные билеты по Украине и за границу прямо в приложении. Пользователи смогут выбирать маршруты, просматривать детали поездок и оплачивать билеты онлайн, совмещая поездки на такси и путешествия в одном сервисе.

Об этом сообщил CEO компании Сергей Гришков в эфире YouTube-проекта. По его словам, идея запуска продажи автобусных билетов стала логическим продолжением развития компании.

В условиях высокого спроса на междугородние и международные перевозки, особенно во время войны, украинцы все чаще пользуются автобусами как доступной альтернативой другим видам транспорта. Именно поэтому Uklon решил интегрировать новый функционал непосредственно в свое приложение, чтобы пользователи могли не только заказывать авто, но и планировать полноценные путешествия.

Новый сервис позволяет покупать билеты на автобусные маршруты по Украине и за границу прямо в приложении. Фактически, это означает, что все этапы поездки, от вызова авто на вокзал до самого путешествия могут быть организованы в одном месте. На старте сервис работает в формате бета-версии:

сейчас доступен для пользователей Android;

в ближайшее время появится и для iOS;

пользователи могут просматривать маршруты и сразу покупать билеты в приложении.

Для реализации проекта компания сотрудничает с агрегатором автобусных перевозок, что позволяет быстро масштабировать количество доступных направлений. По словам Гришкова, новое направление должно дополнить основной бизнес и создать эффект синергии.

Например, пользователь сможет сразу заказать поездку до автостанции, а затем билет на автобус. В перспективе это может превратить Uklon в полноценную платформу мобильности, которая объединяет разные виды транспорта.

Компания также планирует создать отдельную команду для развития направления и наладить прямые интеграции с перевозчиками. Гришков отметил, что идея автобусных перевозок не является новой. Еще раньше компания тестировала подобный формат, в частности сезонный трансфер между Киев и Буковель.

Тогда пользователи могли бронировать места в автобусе прямо через приложение, что позволило проверить спрос и техническую готовность сервиса. Успешный опыт стал основой для более масштабного запуска.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине может вырасти стоимость поездок в такси, если подорожание бензина и дизельного топлива будет длительным и существенным. В сервисах отмечают, что пока конкретные цифры возможного повышения спрогнозировать сложно, ведь конечная цена поездки зависит от многих факторов.

