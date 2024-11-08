В тюрьму за торговлю с Россией: гражданина Германии впервые приговорили за нарушение санкций

Суд в Германии приговорил 56-летнего жителя Баден-Вюртемберга к семи годам лишения свободы за нарушение санкций в отношении России, введенных из-за агрессии в отношении Украины. Он поставлял в РФ станки для производства снайперских винтовок и другого оружия.

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Как сообщает Spiegel, приговор 7 ноября вынес Высший земельный суд Штутгарта. Директор компании Ули С. был арестован в августе 2023 года, а в ноябре ему предъявили обвинения, но свою вину мужчина так и не признал.

Несмотря на это, суд признал его виновным в нарушении закона о внешней торговле и платежах по нескольким эпизодам. Судья постановил, что, владея компанией по производству и торговле современными станками и имея давние деловые отношения с российскими производителями оружия, обвиняемый заключил контракт с производителем оружия из РФ на поставку шести станков.

Оборудование было отправлено в Россию двумя партиями через Швейцарию и Литву. Осужденный обманул таможенные службы, подделав в декларациях данные о настоящей цели и получателях станков.

По данным прокуратуры, станки были подержанными, но исправными и предназначались как так называемые товары двойного назначения для серийного производства высокоточных снайперских винтовок на территории РФ. Их продажа принесла Ули С. 2,1 млн евро, а его швейцарской холдинговой компании – около 3 млн евро. Суд конфисковал эти средства, признав их прибылью от незаконного бизнеса.

Стоит отметить, что санкции ЕС против РФ действуют с 2014 года и были введены в ответ на агрессию относительно Украины. В частности, был введен запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в РФ, а также ограничен доступ к отдельным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетике, в частности для нефтедобычи и нефтеразведки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее власти Великобритании объявили о крупнейшем с мая 2023 года пакете санкций против России. Ограничения ввели в отношении 56 организаций и физических лиц, связанных со страной-агрессором.

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