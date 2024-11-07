ЧВК, производители электроники и поставщики: Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против РФ за 1,5 года

Власти Великобритании объявили о крупнейшем с мая 2023 года пакете санкций против России. Ограничения ввели в отношении 56 организаций и физических лиц, связанных со страной-агрессорой.

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Об этом объявили на сайте британского правительства. Целью новых санкций назвали нарушение цепочек снабжения оборудования для российской военной машины и прекращение злонамеренной деятельности РФ по всему миру. Среди прочего санкции ввели против компаний:

"Зенит Финанс";

ПВК "Эспаньола";

ПВК "Бригада Ведведей";

производитель электронных компонентов "Элесар-групп";

конструкторское бюро "Навес".

Кроме того, под британские ограничения по сотрудничеству с российским военным производством попали компании из Китая, Казахстана, Узбекистана и Эстонии. Также санкции ввели против членов "ПВК Вагнера", ее преемника "Африканского корпуса" и их воюющих в странах Африки командиров.

Под ограничение попал и причастный к отравлению "Новичком" в Солсбери в 2018 году Денис Сергеев. Британская власть считает, что он оказывал поддержку в подготовке и применении яда против Сергея Скрипача и его дочери Юлии, а затем координировал действия российских нападающих.

На прошлой неделе о масштабном санкционном пакете объявили в США. Под ограничения попали около 400 человек и организаций, помогающих России в поставках передовых технологий и оборудования. В обновленный список попали компании из 17 стран, импортировавшие в Россию микроэлектронику и компоненты, важные для авиации, а также их российские контрагенты-импортеры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз воздерживается от введения новых санкций против РФ, пока в нем председательствует Венгрия. Возобновить обсуждение новых санкций против российской экономики страны ЕС планируют в январе 2025 года, когда "руль" ЕС передадут Польше, что известна своей жесткой позицией по поддержке Украины.

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