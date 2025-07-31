Выманивали деньги у иностранцев: в центре Киева разоблачили сеть мошеннических кол-центров

В Киеве разоблачили преступную группировку, которая обманывала иностранцев через сеть мошеннических кол-центров, которые работали в центре столицы. Среди жертв аферистов оказались граждане Турции и Азербайджана.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Среди преступников обнаружили граждан Турции, Азербайджана и Украины.

Детали схемы

Мошенники звонили турецким и азербайджанским гражданам. Они выдавали себя за работников иностранных банковских учреждений и сообщали о якобы обнаруженных подозрительных транзакциях. Под этим предлогом они выпытывали у жертв конфиденциальную информацию:

номера платежных карточек;

CVV-коды;

PIN-коды.

Имея такие данные, фигуранты получали доступ к банковским счетам потерпевших и выводили с них средства. Полученные незаконным образом деньги легализировали через теневые криптовалютные обменники за пределами Украины.

Детективы БЭБ санкционировали обыски в "рабочих" помещениях группировки. В результате было изъято:

компьютерная техника;

мобильные телефоны;

другие носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности;

черновые записи.

По факту нарушения законодательства начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Впереди – ряд экспертиз.

Борьба с кол-центрами в Украине продолжается

Это уже далеко не первая разоблаченная в Украине транснациональная сеть мошеннических кол-центров. Ранее были выявлены аферисты, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и банковских учреждений Чехии.

Организатором схемы оказался гражданин Украины, который привлек к незаконной деятельности как украинцев, так и граждан Чехии. Они звонили и писали потерпевшим сообщения об угрозах их банковским счетам и необходимости срочно перевести средства "на безопасный счет".

Под предлогом "защиты денег" жертвы сами перечисляли средства на счета, контролируемые мошенниками. Таким образом злоумышленникам удалось незаконно завладеть суммой, эквивалентной почти 10 миллионам гривен.

Также OBOZ.UA сообщал, что международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию мошенников, которые с помощью двух сетей кол-центров обманули около 33 тыс. человек во всем мире и выманили суммарно более 275 млн долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.

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