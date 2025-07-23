Мошенники из Украины обманули иностранцев на миллионы гривен: как действовала схема подпольного call-центра

В Украине ликвидирована транснациональная схема мошеннических колл-центров, которые выдавали себя за чешских полицейских и банкиров, обманывая граждан Чехии на миллионы гривен. Благодаря совместной спецоперации с чешскими правоохранителями деятельность группировки прекращена, восемь участников задержаны, а следствие продолжается.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Дело координировали в сотрудничестве с чешскими правоохранителями, а реализацией занимались оперативники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Организатором аферы оказался гражданин Украины, который привлек к незаконной деятельности как украинцев, так и граждан Чехии. Они работали в сети мошеннических колл-центров, выдавая себя за представителей банков и полиции Чехии. Потерпевшие получали звонки с сообщением об угрозе их банковским счетам и необходимости срочно перевести средства "на безопасный счет".

Под предлогом "защиты денег" жертвы сами перечисляли средства на счета, контролируемые мошенниками. Таким образом злоумышленникам удалось незаконно завладеть суммой, эквивалентной почти 10 миллионам гривен.

В рамках операции было проведено более 40 обысков в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Запорожской областях. Правоохранители изъяли около 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, документы, банковские карты и другие важные доказательства.

Организатору группы и одному из ключевых участников уже объявлено подозрение по статьям о создании преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах . Один из фигурантов – гражданин Украины задержан в соответствии со ст. 208 УПК, а гражданка Чехии задержана для дальнейшей экстрадиции.

Расследование имеет международный масштаб, ведь в рамках дела ранее уже задержаны шесть участников группировки, которые переданы чешским правоохранителям. Преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине задержали группу фальшивомонетчиков, которые изготавливали поддельные гривны и доллары, используя подпольную типографию с профессиональным оборудованием. Они сбывали фальшивки через банкоматы и обменники, но теперь всем участникам схемы грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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