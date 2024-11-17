В супермаркетах готовятся переписывать цены на популярный овощ: чего ждать украинцам

В Украине цены на лук снизились до 8-14 грн/кг, что на 13% дешевле, чем неделю назад, и на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Фермеры вынуждены снижать цены из-за избытка предложения и низкого спроса на рынке.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Осенью 2024 года многие мелкие хозяйства оказались перед проблемой реализации остатков урожая. Основные причины снижения цен на лук включают:

уменьшение спроса: производители отмечают, что спрос на лук в этом сезоне значительно упал. Покупатели, в частности сети супермаркетов и перекупщики, не спешат скупать большие объемы из-за рисков перенасыщения рынка;

производители отмечают, что спрос на лук в этом сезоне значительно упал. Покупатели, в частности сети супермаркетов и перекупщики, не спешат скупать большие объемы из-за рисков перенасыщения рынка; рост предложения: из-за высокого урожая фермеры вынуждены быстро продавать продукцию из необорудованных хранилищ, которые не предназначены для длительного хранения. Многие хозяйства готовы идти на уступки в цене, чтобы реализовать урожай до начала заморозков;

из-за высокого урожая фермеры вынуждены быстро продавать продукцию из необорудованных хранилищ, которые не предназначены для длительного хранения. Многие хозяйства готовы идти на уступки в цене, чтобы реализовать урожай до начала заморозков; распродажа некондиционной продукции: фермеры пытаются избавиться от некондиционного лука, который не подходит для длительного хранения. Такую продукцию преимущественно покупают сети и перекупщики для быстрой продажи, а не для хранения.

На сегодняшний день отпускные цены на лук в Украине колеблются от 8 до 14 грн/кг, в зависимости от качества и объема продукции. Это значительно ниже, чем было в начале месяца, когда средняя цена составила около 16 грн/кг. Специалисты отмечают, что подобная ценовая ситуация вызвана перенасыщением рынка и желанием фермеров продать остатки до начала зимы.

Несмотря на понижение цен, найти качественный лук на рынке становится все сложнее. Многие крупные хозяйства решили заложить урожай на хранение и планируют продавать продукцию только во второй половине сезона, когда цены могут вырасти. Это приводит к тому, что на рынке преобладает некондиционная продукция, которая не подходит для длительного хранения, а только для текущего потребления.

В этом году цены на лук в Украине в среднем на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это объясняется как увеличением урожая, так и понижением покупательной способности населения. В 2023 году цена на лук колебалась в пределах 10-18 грн/кг, тогда как сейчас средняя цена составляет 8-14 грн/кг.

Эксперты прогнозируют, что цены на лук могут снизиться еще больше в ближайшие недели, если фермеры продолжат активно продавать продукцию. Однако во второй половине сезона ситуация может измениться, особенно если запасы качественного лука снизятся, а спрос вырастет из-за сезонных факторов.

Цены на лук в супермаркетах

Анализ OBOZ.UA показал, что стоимость репчатого лука в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 14,2 до 17,95 грн/кг. Средняя цена овоща составляет 15,28 грн/кг. В настоящее время цены на лук в украинских супермаркетах таковы:

"АТБ" – 15,95 грн/кг;

"Сельпо" – 18 грн/кг;

"Фора" – 14,80 грн/кг;

Varus – 14,20 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на огурцы существенно снизились впервые за последние полтора месяца. Стоимость изменилась с 100-125 до 70-100 грн за кг.

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