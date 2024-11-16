В Украине впервые за долгий период снизились цены на популярный овощ: что произошло

В Украине цены на огурцы существенно снизились впервые за последних полтора месяца. Стоимость изменилась со 100-125 до 70-100 грн за кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Основным фактором для такой динамики стало резкий рост количества импортной продукции изТурции. В то же время овощи из местных теплиц на рынок практически не поступали, что связано с сезонным фактором.

Так, на диапазон оптовых цен на тепличные огурцы в Украине варьируется в пределах 70-100 грн/кг ($1,70-2,42/кг), тогда как неделей ранее удавалось вести продажи по более высоким ценам, 100-125 грн/кг ($ 2,42-3,03/кг). При этом большинство продавцов тепличных овощей не исключают, что в ближайшие недели цены на импортные огурцы будут снижаться и далее по причине постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке.

Стоит отметить, что на сегодняшний день импортные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 24% дороже, чем в середине ноября прошлого года.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

В сетях супермаркетов в Украине стоимость тепличных огурцов составляет от 99,89 до почти 120 грн за кг. Цены зависят от страны-производителя, сорта огурцов (краткоплодные стоят меньше гладких), региона, а также ценовой политики сети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине растут цены на морковь высочайшего качества. Это связано с тем, что оптовые компании закладывают овощи для хранения, а розничные покупатели формируют запасы зиму.

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