В США арестовали бизнесмена, который в обход санкций поставлял полупроводники для нужд армии РФ и ФСБ

В Соединенных Штатах Америки задержан бизнесмен Илья Кан. Его подозревают в том, что он в обход санкций поставлял полупроводники российским компаниям, связанным с ФСБ.

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Об этом сообщает Министерство юстиции США. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

Гражданин США, Израиля и России Илья Кан был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в участии в многолетней схеме незаконного экспорта чувствительных технологий из США в интересах российского бизнеса.

"Этот бизнес был подвергнут санкциям правительства США после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, поскольку среди его клиентов есть элементы российских вооруженных сил и Федеральной службы безопасности", – говорится в сообщении.

Согласно судебным документам, Кану предъявлено уголовное обвинение в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. При признании виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Кан является владельцем Senesys Incorporated и Sensor Design Association, якобы занимавшихся "разработкой программного обеспечения безопасности" и тестированием кремниевых пластин для военной авионики и космических пользователей.

Как утверждает американское ведомство, Кан участвовал в многолетнем сговоре с целью приобретения и экспорта чувствительной и сложной электроники из США подсанкционному российскому бизнесу без соответствующих лицензий.

Российское предприятие АО "Центр исследований и разработок "Элвис" внесено в список организаций Минторговли США в марте 2022 года, также на него были наложены санкции Минфина США в сентябре 2022 года из-за его решающей роли в содействии вторжению российских вооруженных сил в Украину.

В 2019 году Кан экспортировал несколько микроконтроллеров американского производства в компанию "Элвис" в Россию, а в 2022 году он экспортировал контроллеры сетевых интерфейсов американского производства и радиочастотный передатчик в компанию "Элвис" в Россию посредством соглашения через Гонконг.

Кроме того, бизнесмен организовал для "Элвиса" поставки полупроводников, произведенных на Тайване, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В частности, после того, как компания из Тайваня, производившая полупроводники, разработанные "Элвисом", отказалась поставлять их в Россию, Кан организовал доставку полупроводников для отправки в США, а затем реэкспортировал их в Россию.

Кан также использовал Гонконг и другие места, чтобы обойти экспортные законы США и скрыть российских конечных потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Китай начал поставлять в Россию в 10 раз больше станков с числовым программным управлением, которые используются в военной промышленности, чем до полномасштабного вторжения россиян в Украину. В феврале 2022-го китайские производители продали в РФ инструменты с ЧПУ на 6,5 млн долларов, а в июле 2023 года – уже на 68 млн долларов.

В то же время государственные банки Китая ужесточают направленные против России ограничения. В частности, по меньшей мере, два учреждения за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса. Примечательно, что действовать подобным образом, китайские банки начали после того, как США ввели дополнительные санкции против зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ в войне против Украины.