В скандальном деле Шапрана и "Юниграна" объявили новые подозрения: из бюджета вывели более 12 млн грн

Полиция объявила новые подозрения по делу группы "Юнигран" – скандальной подсанкционной бизнес-империи россиянина Игоря Наумца, которую прибрал к рукам броварской экс-депутат, бизнесмен Сергей Шапран вместе со своим партнером Владимиром Осиповым. На этот раз фигурантов подозревают в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) на 12 млн грн.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. По данным следствия, фигуранты дела незаконно получили возмещение НДС по операциям по покупке активов предприятий, которые находились под санкциями из-за связи с российским владельцем (имя не разглавшается, однко очевидно, что это Игорь Наумец).

В результате из государственного бюджета было незаконно выведено более 12 млн грн. Подозрения объявлены одному из организаторов схемы (т.е. или Наумец, или Шапран) и ее непосредственному исполнителю. Фото, опубликованное Нацполицией, указывает на то, подозрение получил Шапран:

Им инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По этой статье предусмотрено до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители решают вопрос об изменении меры пресечения подозреваемым.

Дело "Юниграна": что было ранее

Организованная преступная группа, по версии следствия, занималась незаконным выводом из-под санкций активов недропользовательских предприятий группы "Юнигран", их присвоением и последующей легализацией. По данным правоохранителей, украинский бизнесмен (Сергей Шапран) вместе с сообщниками помог гражданину России Наумцу обойти санкции СНБО и фактически сохранить контроль над стратегически важными предприятиями общей стоимостью около 1 млрд грн.

Несмотря на арест имущества и действующие санкции, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые, заводы – перерабатывать сырье, а прибыль получали участники преступной группы. Для этого, по данным следствия, использовали поддельные документы, незаконные изменения в электронных реестрах и контроль над корпоративными правами предприятий.

В июне-августе 2025 года правоохранители уже объявили подозрения двум организаторам схемы и еще 16 ее участникам. Кроме нового эпизода с незаконным возмещением НДС, действия фигурантов квалифицируют также по статьям:

легализация имущества, добытого преступным путем;

несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы;

служебный подлог, совершенный организованной группой и с тяжелыми последствиями.

На данный момент активы "Юниграна" заморожены, а имущество арестовано. Однако это не мешает дельцам разграблять активы на 1 млрд грн, которые должны были приносить пользу государству.

Скандалы с "Юниграном": как все начиналось

В октябре-2024 "Схемы" рассказали о том, как замороженные активы холдинга "Юнигран" Наумца перешли в руки нового владельца – Сергея Шапрана. Переход активов между двумя бизнесменами, как отмечали журналисты, состоялся в обход государства, а Шапрану помогал его давний бизнес-партнер, бывший член "Оппоблока" Владимир Осипов.

В идеале активы подсанкционного бизнесмена на 1 млрд грн должны были быть изъяты в пользу государства, а затем проданы на открытом конкурсе. Вырученные средства можно было направить на армию и восстановление. Но в этой истории все пошло по другому сценарию.

Пристальное внимание на "Юнигран" и Наумца государство обратило еще в марте-2022. Тогда в СБУ сообщили, что прекратили деятельность "организации, которая занималась незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах". ОГП и Госбюро расследований (ГБР), которое открыло соответствующее производство, также отмечали, что холдинг "направлял миллионные доходы на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Все это привело к аресту активов "Юниграна". Весной-2023 были введены и санкции против Наумца. В черный список также попало доверенное лицо, на которое активы бизнесмена пытались переписать уже после открытия уголовного производства. Также санкции задели ряд кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями подсанкционной группы. Санкции и арест должны были бы стать предохранителем дальнейших движений с активами, но дельцы нашли выход.

Вместо государства владельцем активов стало частное лицо – бизнесмен Шапран. Расследователи установили, что передача имущества "Юниграна" фирмам из орбиты Шапрана стала возможной "благодаря" судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку. Он в нарушение юрисдикции снял арест с активов, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение. Способствовало схеме и отсутствие наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

Сам Наумец во время общения с расследователями подтверждал, что Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге якобы "рейдернул" весь бизнес. Сам же Шапран заявлял, что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

После активного освещения схем Шапрана и Наумца в СМИ Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством ОГП начало уголовные производства по фактам незаконной продажи активов "Юниграна". Их впоследствии объединили с первым делом еще от 2022 года, в частности, об "уклонении холдинга от уплаты налогов" и "схемах минимизации рентных платежей" при добыче гранита.

24 июня 2025 года Шапрану избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 100 млн гривен. Тогда же выяснилось, что правоохранители задержали бизнесмена во Львове "при попытке побега". Впрочем, позже сумму урезали в 20 раз, и уже в сентябре залог в 5 млн грн был внесен.

Наумца же в августе 2025 года объявили в розыск в Украине. По данным расследователей, Наумец находится в Лондоне. Его защита утверждает, что в деле "Юнграна" российский бизнесмен якобы является пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители изъяли технику ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже временное взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

