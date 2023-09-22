В такси Uklon произошел масштабный сбой: украинцы не могли заказать машину

Мобильное приложение для заказа такси Uklon не работало у большинства пользователей. Сбой произошел вечером 22 сентября. В 20:15 сбой устранили.

Приложение "не видело" интернет – на экране автоматически появлялось сообщение о том, что якобы отсутствует связь, сообщает OBOZREVATEL. В компании не стали называть причины ситуации и лишь признали, что есть сбой технического характера.

"Если вы не могли войти в приложение или взять заказ, без паники - мы уже все починили. Извините, что помешали работе", – сообщили позже в Uklon в Telegram-канале, предназначенном для водителей.

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При этом в техническом сообщении на смартфонах во время сбоя предлагалось заказать такси на сайте. Однако кнопка заказа там тоже не работала, и сайт предлагал оформить заказ в приложении.

На сбой жаловались пользователи сервиса в Facebook. Люди просили компанию предоставить комментарии, но на странице сервиса в этой соцсети информации не было.

"Где Ваш СММ? Почему молчите?", "Uklon, почему нет объяснения, почему лежит приложение/сайт и не отвечают ваши операторы?", – писали пользователи сети.

Uklon – это сервис, который предлагает программное обеспечение для подбора водителей онлайн. Официально он не является такси. Как указано на сайте компании, система работает в 27 городах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве теперь стало легче пользоваться услугами социального такси. Специалисты в тестовом режиме запустили чат-бот в Telegram для оформления поездок.

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