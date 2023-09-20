В Киеве стало легче заказать социальное такси: как воспользоваться услугой
В Киеве теперь стало легче пользоваться услугами социального такси. Специалисты в тестовом режиме запустили чат-бот в Telegram для оформления поездок.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда на своей странице в Facebook. Подобные перевозки работают в столице уже около 3 лет.
"Ежемесячно количество лиц, которых перевозит поставщик услуг, увеличивается. В частности, количество нуждающихся в перевозке увеличилось до 300 человек. Уже выпущено на маршруты 12 специализированных автомобилей. Постоянно работаем над оптимизацией работы инклюзивного такси и заботимся о комфорте пассажиров. Для удобства оформления. поездок запускаем чат-бот в тестовом режиме, где можно будет оперативно создать и отменить поездку, оставить отзыв, получить ответы на самые распространенные вопросы", – отметила заместитель главы КГГА.
Воспользоваться услугой инклюзивного такси и получить дополнительную информацию можно через чат-бот в Telegram по ссылке.
Следует напомнить, что социальное такси – это специально обустроенный транспорт, предназначенный для перевозок людей с инвалидностью. Он оборудован всеми необходимыми средствами безопасности и комфорта во время поездок к объектам социального значения (центры реабилитации, больницы, учебные заведения и т.д.).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр столицы Виталий Кличко передал Киевскому городскому территориальному центру социального обслуживания 11 новых автомобилей для перевозки людей с инвалидностью. Спецтранспорт был приобретен на средства городского бюджета.
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