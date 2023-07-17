В России национализировали доли Carlsberg и Danone: Путин подписал указ

Страна-террористка Россия взяла под контроль дочернюю компанию французского производителя продуктов Danone и компании Carlsberg. Соответствующий указ подписал российский диктатор Владимир Путин 16 июля.

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В указе говорится, что иностранные пакеты акций Danone Russia и пивзаводов "Балтика" переходят во "временное управление" Госимущества "Росимущество". Об этом пишет Reuters.

Еще в апреле российские дочерние компании немецкой Uniper и финской Fortum были также взяты под государственный контроль РФ. При этом в Кремле предупредили, что могут конфисковать больше западных активов на "временной основе" в ответ на иностранные действия против российских компаний за рубежом.

В Carlsberg в воскресенье заявили, что "не получали никакой официальной информации от российских властей по поводу указа президента или последствий для пивоваренной компании "Балтика". Там отметили, что перспективы полного распоряжения своим бизнесом в России сейчас очень неопределенны. В июне компания Carlsberg заявила, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса при одобрении регуляторных органов.

При этом в заявлении Danone говорится, что она исследует этот вопрос, добавив, что решение Кремля не повлияет на его финансовые прогнозы на 2023 год.

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