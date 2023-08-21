В популярном поезде в Украине заменили плацкартные вагоны: как они выглядят. Фото

"Укрзалізниця" (УЗ) обновила плацкартные вагоны в популярном поезде №7/8 Киев – Черновцы. В них установили кондиционеры, вакуумные туалеты и добавили индивидуальное освещение для каждого пассажира.

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Об этом говорится в сообщении УЗ. В компании отметили, что вагоны прошли модернизацию.

Ремонт проводился на мощностях "Укрзалізниці". "В результате вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение", – рассказали в УЗ.

Там также уточнили, что черновицкое направление стало особенно популярным в сезон летних ж/д перевозок. И теперь на этом маршруте сбалансировано ценовое предложение.

Так, продаются более дорогие билеты в фирменные вагоны. Однако одновременно с этим доступны дешевые места в обычных вагонах для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление.

Как сообщал OBOZREVATEL, поезда из Украины в Польшу временно изменят расписание с 8 сентября, два рейса временно отменяются (поезда в Перемышль из Киева и Харькова). Это связано с ремонтами, которые будут проводиться на польских участках железной дороги.

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