Ряд поездов из Украины в Польшу отменили, другие изменят расписание: новый график

Поезда из Украины в Польшу временно изменят расписание с 8 сентября, два рейса временно отменяются (поезда в Перемышль из Киева и Харькова) .Это связано с ремонтами, которые будут проводиться на польских участках железной дороги.

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"Это могло означать отмену всех рейсов этого направления, но совместно с польскими коллегами мы минимизировали влияние ремонтных работ. Впрочем, временные изменения будут", – сообщила "Укрзалізниця" (УЗ).

Поезда в Польшу – какие рейсы отменяют, а какие появятся

№89/90 Киев — Перемышль;

№73/74 Харьков — Перемышль.

Эти рейсы перестанут курсировать с 7 сентября. Движение по маршрутам будет восстановлено с 7 октября.

Вместо этого с 3 сентября назначается новый поезд №119/120 Киев — Хелм. Это дневной поезд без прохождения границы ночью. График будет таким:

туда: отправление из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 – Варшава Восточная 21:02);

обратно: отправление из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

"Другими словами, этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена)", – объяснили в УЗ.

Также по пятницам и субботам в течение "месяца ремонтов" в Польше (то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+. Это:

существующий №705/706 Киев – Перемышль;

новый №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В указанные 6 дней будут отменены поезда №53/54 Киев – Перемышль, №89/90 Киев – Перемышль, №31/32 Запорожье – Перемышль, №35/36 Одесса – Перемышль, №73/74 Харьков – Перемышль, №715/716 Киев – Перемышль.

Поезда Польша – Украина: какие рейсы изменят расписание

График ремонтов в сентябре заденет расписания движения таких поездов;

№ 54 Перемышль – Киев : будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00);

: будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00); №36 Перемышль – Одесса: отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

В УЗ также напомнили, что билеты на польское направление продаются на 20 суток вперед, новая дата открывается в 08:00 каждое утро (кроме Варшавы, которая "стартует" отдельно в 09:00). "Не ищите билеты у третьих лиц – они в равных условиях доступны всем в официальном приложении "Укрзалізниці", – заявили в компании.

Кроме того, даже в ходе ремонтов количество мест в поездах в Польшу вырастет примерно на 100 штук, благодаря новому рейсу на Хелм (кроме трех пар выходных). А после завершения работ и в случае подтверждения популярности нового рейса в Хелм количество "польских" билетов увеличится на 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в будущем между Украиной и Польшей планируют запустить еще два железнодорожных маршрута. Один из них соединит Раву-Русскую с Варшавой. Второй – это поезд Санок – Хирев, который ходил до 2010 года, но был отменен из-за наплыва контрабандистов.

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