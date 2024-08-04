В Польше 77% новосозданных предприятий принадлежат украинцам: какие бизнесы открывают чаще всего

В первой половине 2024 г. украинцы создали более 11% новых бизнесов в Польше, а 77% недавно зарегистрированных иностранцами предприятий руководили именно они. Чаще украинские предприниматели открывали бизнесы в отраслях строительства (23%), информационных и коммуникационных технологий (19%) и сферы услуг (12%).

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Об этом сообщает PAP. С января 2022 по июнь 2024 в Польше было создано около 59 800 активных индивидуальных предприятий украинцев.

Активность украинских предпринимателей в Польше

Согласно официальной статистике, в первой половине 2024 года граждане Украины создали более каждого десятого бизнеса в Польше (11,2%), а 77% активных, недавно зарегистрированных иностранцами в Польше бизнесов руководили украинцы. Этот показатель свидетельствует о значительном влиянии украинских предпринимателей на польскую экономику.

Украинские индивидуальные предприятия, созданные в первом полугодии этого года, работают преимущественно в строительных областях (23%), информационных и коммуникационных технологий (19%), а также других видов деятельности в сфере услуг (12%). Это показывает разнообразие и адаптивность украинских предпринимателей в новых условиях.

Социальная защита украинцев в Польше

Как свидетельствуют данные Управления социального страхования (ZUS), на конец июня 2024 количество застрахованных граждан Украины составляло около 771 тыс. человек, из которых почти 739 тыс. работали как наемные работники или на основании договора поручения или агентского соглашения. Доля украинских предприятий, созданных женщинами в первой половине 2024 года, составляет около 35%, что ниже, чем доля предприятий, созданных польскими женщинами за тот же период (38%).

Однако в 2023 году доля украинских женщин, возглавлявших активные индивидуальные предприятия, была выше, чем доля польских женщин (37% против 34%). Низшая доля JDG, созданных гражданками Украины, была зафиксирована в январе 2024 года (31%), а самая высокая – в июле 2022 года (44%).

Отраслевая структура бизнеса

По отраслевой структуре бизнес, созданный украинскими мужчинами, отличается от бизнесов, созданных женщинами. Мужчины чаще всего основывают предприятия, связанные со строительством (34%), информацией и связью (23%), транспортом и складским хозяйством (11%). Почти каждое третье предприятие, которым руководят гражданки Украины, предоставляет услуги (30%). На деятельность, связанную с информацией, коммуникациями и торговлей, приходится по 11% компаний, основанных украинскими женщинами.

Экономический вклад украинцев в Польшу

Польский экономический институт отмечает, что ведение собственного бизнеса в Польше является альтернативой оплачиваемой работе для многих украинцев. За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд злотых, что свидетельствует о значительном взносе в польскую экономику.

Украинские предприниматели в Польше активно развивают свои бизнесы, создают рабочие места и способствуют экономическому росту. Несмотря на вызовы, они демонстрируют высокую адаптивность и способность добиваться успеха в новых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последние 12 месяцев количество зарегистрированных ФЛП в Украине выросло на 11,4%, достигнув 1 665 907, наибольший рост наблюдается в Киевской, Волынской и Ровенской областях. Популярными сферами остаются компьютерное программирование, розничная торговля и услуги парикмахерских и салонов красоты.

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