Украинцы активно открывают новые ФЛП: в каких сферах больше всего

За последние 12 месяцев количество зарегистрированных ФЛП в Украине выросло на 11,4%, достигнув 1 665 907, наибольший рост наблюдается в Киевской, Волынской и Ривненской областях. Популярными сферами остаются компьютерное программирование, розничная торговля и услуги парикмахерских и салонов красоты.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Наибольший прирост количества ФЛП наблюдается в:

Киевской (+16,8%);

Волынской (+16,4%);

Ривненской областях (+16,5%).

В то же время в Луганской и Херсонской областях количество зарегистрированных предпринимателей уменьшилось. Более 40% зарегистрированных ФЛП приходится на следующие виды деятельности:

компьютерное программирование – 151 123 человека (9,1% от общего количества ФЛП);

– 151 123 человека (9,1% от общего количества ФЛП); розничная торговля в неспециализированных магазинах (преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями) – 89 961 человек (5,4%);

(преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями) – 89 961 человек (5,4%); другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах – 73 482 человека (4,4%);

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты – 71 230 человек (4,3%);

– 71 230 человек (4,3%); розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами – 61 606 человек (3,7%);

– 61 606 человек (3,7%); грузовой автомобильный транспорт – 56 321 человек (3,4%);

– 56 321 человек (3,4%); деятельность ресторанов и услуг мобильного питания – 51 372 человека (3,1%);

– 51 372 человека (3,1%); розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через Интернет, – 49 490 человек (3,0%);

осуществляемая фирмами почтового заказа или через Интернет, – 49 490 человек (3,0%); предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества – 47 406 человек (2,8%);

собственного или арендованного недвижимого имущества – 47 406 человек (2,8%); розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью – 39 742 человека (2,4%).

Тенденции закрытия ФЛП

Несмотря на положительную динамику регистрации новых ФЛП, за первые шесть месяцев 2024 года в Украине прекратили деятельность почти 92 тысячи физических лиц-предпринимателей, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего закрытий произошло в мае и январе – более 16 тысяч каждый месяц.

Среди городов лидером по количеству закрытых ФЛП стал Киев (более 12 тысяч), далее следуют Харьков (5,3 тысячи), Одесса (3,8 тысячи), Днепр (3,3 тысячи) и Львов (2,8 тысячи). Среди громад больше всего ФЛП закрылось в Криворожской (1,4 тысячи), Кременчугской (780) и Белоцерковской (почти 600).

Гендерные отличия

Мужчины закрыли на 4% больше ФЛП, чем женщины: более 44 тысяч (48%) ФЛП прекратили женщины, а 47,7 тысячи (52%) – мужчины. Больше всего ФЛП закрыли в секторах розничной торговли (более 29 тысяч), информационных технологий (почти 16 тысяч) и других услуг (9,7 тысячи).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время общей мобилизации в Украине физлица-предприниматели (ФЛП) пока не могут получить бронирование для себя или отсрочку для своих сотрудников. Оформить "бронь" ФЛП смогут только в случае принятия специального законопроекта об экономическом бронировании. Однако и тогда ФЛП будет соответствовать ряду критериев.

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