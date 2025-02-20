В оборонке Украины разоблачена схема на $46 млн: во Франции арестовали виллу с виноградниками

Бывший руководитель одного из государственных спецэкспортеров подозревается в отмывании средств через Францию. Детективы считают, что экс-чиновник вывел за границу средства госпредприятий на 46 млн долларов и купил на них виллу, винодельню и винодельческие участки – на имущество уже наложили арест.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Масштабная коррупционная схема разоблачилась в рамках досудебного расследования по факту завладения более 387 млн грн в "Укроборонпроме".

Детективы обнаружили, что подозреваемый вступил в сговор с другими лицами и выводил государственные средства на счета иностранных компаний под видом "агентских услуг" по продаже украинской военной техники. По меньшей мере, 13 млн евро он перевел через ряд транзитных компаний на собственные счета, после чего использовал для покупки элитной недвижимости во Франции. В частности, он приобрел вилла (86 млн грн), винодельню, корпоративные права и 105 земельных участков (229 млн грн) и еще 27 винодельческих участков (37 млн грн).

Французский суд наложил арест на это имущество, а НАБУ будет добиваться экстрадиции подозреваемого в Украину. Ему сообщено о подозрении, а его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что высокопоставленные чиновники Вооруженных сил Украины, в том числе бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Радион Тимошенко и эксначальник войск связи ВСУ Владимир Рапко организовали масштабную коррупционную схему на 246 млн гривен убытков. Деньги были украдены на разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН".

Подозреваемые также пытались помешать следствию, скрывая ключевую документацию по финансированию и разработке проекта и ускорив работу после начала расследования, они и бесплатно модернизировали систему, чтобы сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Но в архитектуре системы "Колокол" были допущены фундаментальные ошибки, поэтому ее доработка невозможна.

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