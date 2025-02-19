В Украине разоблачили коррупцию на оборонке на 246 млн грн: экс-замглавы Генштаба и экс-начальник войск связи получили подозрения

Высокопоставленные чиновники Вооруженных сил Украины организовали масштабную коррупционную схему, нанесшую госбюджету 246 млн гривен убытков. Деньги были украдены на разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН".

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Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), четверым подозреваемым сообщили о подозрениях в нарушении ч. 5 ст. 191 УК Украины. По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о бывшем заместителе начальника Генштаба ВСУ Радио Тимошенко и экс-начальнике войск связи ВСУ Владимире Рапко. Среди других подозреваемых:

экс-начальник Управления по развитию автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;

директор частного общества – главный исполнитель контракта.

Контракт на разработку системы "Колокол" Министерство обороны заключило с коммерческой компанией в 2016 году. Как выяснилось, у компании не было опыта создания программного обеспечения, поэтому за 4 года разработки техническое задание меняли 13 раз. В результате, стоимость работы возросла на 300 миллионов гривен. В частности, количество опытных образцов системы необоснованно увеличили с 4 до 12, что повлекло за собой дополнительные затраты на корректировку документации – 115 миллионов гривен.

"Разработанная система совсем не отвечала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Более того, часть программного обеспечения вообще не используется. Из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10", – сообщили в НАБУ.

Кроме того, подозреваемые пытались помешать следствию: скрывали ключевую документацию по финансированию и разработке проекта, а после начала расследования они ускорили работу и бесплатно модернизировали систему, чтобы сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Но в архитектуре системы "ДЗВІН" были допущены фундаментальные ошибки, поэтому ее доработка невозможна.

И даже несмотря на очевидные недостатки, в конце 2022 года систему "Звон" официально приняли на вооружение ВСУ, а в 2024-м на нее даже планировали выделить дополнительное финансирование. То есть может идти речь о попытке продлить коррупционные злоупотребления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году бывший директор государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса был заподозрен в создании масштабной коррупционной схемы и в растрате 36 млн гривен из бюджета. Он вместе с другими фигурантами делал вид поставок компонентов для использования в боевых самолетах.

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