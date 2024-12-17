НБУ раскрыл прогноз касательно цен в Украине и посоветовал, куда вкладывать деньги: эксклюзив OBOZ.UA

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует на конец 2025 года инфляцию на уровне 7%. Там уверены, что при таком показателе вложения инвесторов в гривневые активы можно считать защищенными.

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Об этом говорится в официальном ответе НБУ для OBOZ.UA. "Ставка по гривневым депозитам населения сроком от трех месяцев – около 12,9%, после налогообложения это около 10%. Ставки по гривневым ОВГЗ, которые могут купить украинцы, составляют 14,6-16,4%, в зависимости от сроков погашения. Доходы с них не облагаются налогом. Инфляция в конце следующего года, по прогнозу НБУ, снизится до около 7%. То есть защита обеспечена", – подчеркивается в ответе Нацбанка, который есть в распоряжении издания.

Напомним, что недавно Госстат отчитался, что по итогам ноября текущая инфляция в Украине достигла 11,2%. Это заметно выше всех прогнозов НБУ, которые он давал в течение 2024 года: 8,2%, 8,5%, 9% и 9,7%.

Как пояснили руководители НБУ на прошлой неделе, этот рост дал толчок к решению правления Нацбанка о повышении учетной ставки с 13% до 13,5% годовых, о чем писал OBOZ.UA. В то же время, оценивая текущую инфляцию, Нацбанк отказался в прошлый четверг давать новые инфляционные прогнозы, хотя до конца декабря и 2024 оставалось около 3 недель.

"Мы не готовы озвучить конкретную цифру, но инфляция будет выше, чем мы предполагали. Настроены снизить ее в 2025 году, и дальше прийти до 5% уровня", – заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук 12 декабря, не уточняя новые инфляционные ожидания на 2024-2025 годы. До этого, в ноябре-2024, НБУ официально прогнозировал на 2025 год инфляцию на уровне 6,9%.

После же выхода инфляции на уровень 11,2% по итогам ноября, повышения учетной ставки на 0,5% (до 13,5%) и небольшой паузы Нацбанк сделал OBOZ.UA инфляционный прогноз на уровне 7%. И настаивает на выгодности гривневых инструментов.

В то же время, следует отметить, что в своем комментарии НБУ сам признает, что нынешняя доходность гривневых депозитов не покрывает текущую инфляцию: при инфляции в 11,2% регулятор ссылается на номинальную доходность таких вкладов на уровне 12,9% (без налогообложения) и реальную (после налогообложения) около 10%. Но не уточняет срок вложений в ОВГЗ, когда говорит о реальной доходности в диапазоне 14,6-16,4% годовых.

Хотя, если посмотреть на наиболее широкую палитру предложений гособлигаций, которую предлагает государственный ПриватБанк, то можно увидеть, что максимальные доходности (17-16,85%) предусматриваются по гособлигациям с погашением в 2027 году – на период, на который Нацбанк вообще не озвучивает популяции свои инфляционные прогнозы. Значительно меньшие доходности – от 13% до 15,85% годовых – предусмотрены для ОВГЗ с погашением в 2025-2026 годах.

К тому же регулятор оценивает только налогообложение таких доходов. Впрочем, не учитывает банковские комиссии, которые вынуждены платить люди. В частности, ПриватБанк взимает с клиентов такие стандартные комиссии при обслуживании самой популярной у него карты "Универсальной":

для внесения наличных денежных средств на счет под такие инвестиции – 0,2-0,5% суммы;

для снятия заработанных средств – 1-2% от суммы.

При переводах безналичных средств между счетами других банков для инвестиций в ОВГЗ применяются комиссии от 0,5 до 1,5% суммы в зависимости от банка.

Так что реальная доходность инвесторов в ОВГЗ в гривне (с вычетом комиссий) получится минимальной, а по некоторым видам гособлигаций будет меньше текущей инфляции. Особенно если следующие инфляционные прогнозы не оправдаются, как это произошло в этом году.

Еще один важный нюанс. В ответе OBOZ.UA Нацбанк отметил, что считает инвестиции в гривневые активы выгодными для населения даже когда они равны текущей инфляции, но не превышают ее. То есть считается, что людям достаточно ничего не заработать сверх текущих инфляционных потерь.

"Важной задачей НБУ является защита гривневых доходов (заработных плат, пенсий, социальных выплат и т.п.) и сбережений украинцев от инфляции. Это значит, что во-первых, ставки по гривневым инструментам должны покрывать ожидаемую инфляцию", – отмечается в ответе Нацбанка для OBOZ.UA.

В то же время, как писал OBOZ.UA сами руководители НБУ предпочитают больше вкладываться не в гривневые активы, а в номинированные в иностранных валютах.

Как сообщал OBOZ.UA, ноябрь 2024 года продолжил тенденцию к росту потребительских цен в Украине. Особенно заметно это на рынке продуктов питания, которые являются основной статьей расходов украинских семей – цены на эту категорию товаров выросли на 4% в месяц и на 14,4% в год.

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