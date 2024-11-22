Делай, как они делают, а не как говорят. Как разные главы Нацбанка инвестируют собственные средства – от Кубива и Гонтаревой до Пышного

За 33-летнюю историю банковской системы в Нацбанке Украины было 12 руководителей из разных регионов, политических и бизнес-направлений – начиная с Владимира Матвиенко и Вадима Гетьмана в 1991-1992 годах и заканчивая Кириллом Шевченко и Андреем Пышным в 2020-2024-м. Что объединило многих из них – это отношение к отечественной банковской системе и нацвалюте гривны. По крайней мере, последние пять глав НБУ.

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Изучая декларации глав Нацбанка, издание OBOZ.UA постигло интерес нацбанковцев к разным видам бизнеса, недвижимости, роскошных иномарок и часов дороже квартир и главное – обратило внимание на их реальное отношение (не на словах) к денежным активам. То есть именно тех активов, которые отвечают их специальности и прямой деятельности/обязанностям.

Оказалось, что каждый из последних 5-ти глав Национального банка Украины имел одну из двух проблем (или две одновременно). Либо не очень доверял действующим банкам, которым НБУ выдает лицензии и отслеживает их соответствующую (не рисковую) деятельность, либо не очень верил в будущее гривны – вкладывал собственные средства в инвалюты. Прежде всего, в доллар и евро. Хотя на публике продолжали убеждать население в стабильности отечественного валютного рынка и гривны, а также в безопасности наших банков, где следует открывать счета.

OBOZ.UA, к сожалению, не смог найти в Нацагенстве по предотвращению коррупции (НАПК) ни одной декларации главы Нацбанка с инвестициями только в гривневые активы и только на банковских счетах. Всегда натыкался или на декларирование наличных денег, или на вложения в иностранных банках и валютах. Суммы, конечно, у всех разные, но приоритеты мало отличаются. Чтобы лучше понять предпочтения главных банкиров в разное время, следует пройтись по именам в хронологическом порядке.

Степан Кубив: пошел тихо и без скандалов, больше всего наличных хранил в долларах

Степан Кубив возглавил Национальный банк по результатам революции достоинства 24 февраля 2014 года, хотя и ненадолго – ушел тихо и без скандалов 19 июня того же года, став одним из наименее заметных топов в истории регулятора. При его руководстве НАПК и его реестр еще не было, поэтому мы смогли оценить денежные активы банкира только благодаря его текущей работе в Верховной Раде. В качестве нардепа экспредседатель НБУ заявил за 2023 год следующие наличные активы:

$155 тыс.;

€27 тыс.;

450 тыс. грн (около $12,3 тыс. в пересчете по официальному курсу НБУ того времени).

В украинских банках господин Кубив с супругой Светланойзаявил два гривневых счета (оба у банка "Львов" с иностранным капиталом) на общую сумму 368,5 тыс. грн, то есть около $10 тыс. в пересчете.

Гонтарева: без наличных, но со скандалами и солидными депозитами в долларах

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк 19 июня 2014 и фактически отработала до 11 мая 2017-го, после чего ушла в отпуск, а затем уехала из Украины. Следователи вызвали Гонтареву на допросы по разным уголовным производствам, а она в ответ через СМИ призвала их приезжать для разговоров к ней заграницу.

Официальное ее увольнение из Нацбанка произошло 15 марта 2018 года. При руководстве Валерии Гонтаревой:

в Украине произошел крупный финансовый кризис и трехкратная девальвация официального курса гривна/доллар (с 8 грн/$ до 24 грн/$), из-за чего вся банковская система автоматически стала нарушителем ключевых нормативов и требований регулятора (рассчитываются именно через официальный курс).

НБУ утвердил новые требования к прозрачности банков (чтобы им не удавалось обходить нарушенные нормативы), и те были вынуждены вложить немалые средства в структуры или банкротить.

В 2014-2017 годах Гонтарева осуществляла повальное закрытие украинских банков, которое затем получило название "банкопад": с рынка выбросили половину банковской системы, почти 90 структур, а Фонду гарантирования вкладов пришлось взять ссуды от Нацбанка и Министерства финансов на 90 млрд грн, и до сих пор он полностью не рассчитался.

Из-за кризиса и банкопада остались тысячи пострадавших вкладчиков в убытках из-за девальвации и ограничены лишь 200 тыс. грн компенсацию вкладов, которую выплачивал украинцам ФГВФЛ. Обычно НБУ забирал у банков лицензии по двум причинам: непрозрачная деятельность (невыполнение новых требований по раскрытию настоящих собственников) и финансовая несостоятельность.

Это все сопровождалось многими скандалами и вопросом со стороны правоохранительных органов, которые со временем переросли в уголовные дела, судьба которых ныне неизвестна. Последнюю декларацию в НАПК Валерия Гонтарева подала в марте 2019-го за январь-март 2018 года.

Валерия Алексеевна не заявляла наличные денежные активы, впрочем, задекларировала солидные депозиты в долларе. Самый оформленный на нее лично в государственном Укрэксимбанке на $4,7 млн ($2,7 млн заявляла на назначенные). Наверное, только в его непреклонность верила тогда глава НБУ. Еще один валютный счет в семье Готаревой заявлен на имя ее сына Никиты, причем в иностранном банке (Великобритания) National Westminster Bank с размещенными на нем 148 тыс. рублей. британские фунты стерлингов. У другого сына (Антона) и мужа Валерия было несколько гривневых счетов на 2,1 млн грн ($77,4 тыс. по среднему официальному курсу на тот момент) и один валютный у Валерия на $88.

Интересно, что на 4 счетах было 200 тысяч. грн и меньше – максимальная сумма, гарантированная на тот момент вкладчикам ФГВФЛ. Это счета в ПриватБанке, ПУМБ, Банк Кредит Днепр. Только один счет у мужчины-Валерии было на 1 млн грн в Банке Кредит Днепр, которому вероятно доверял. Однако один вклад был заявлен в Сбербанке на 700 тыс. грн на сына Антона. Этот госбанк на тот момент не входил в Фонд гарантирования вкладов и должен был возместить каждому вкладчику полную сумму счета при условии несостоявшегося банкротства.

Пострадавшие в те годы вкладчики помнят, как их упрекали в том, что они дробят свои депозиты по 200 тыс. грн, в определенных случаях это называли едва ли не незаконной схемой, а некоторым из-за этого даже отказывали в возмещении в ФГВФЛ.

Также издекларации стало известно, что Нацбанк по имени Гонтаревой в своем негосударственном пенсионном фонде накопил 206 тысяч. грн.

Смолий: появлялся о "политическом давлении" и выбирал доллар

Яков Смолий – первый заместитель и правая рука Валерии Гонтаревой (после увольнения Александра Писарука) был назначен главой Национального банка 15 марта 2018 года и ушел в июле 2020 года, как он сам заявлял из-за "политического давления". Его деятельность в НБУ сопровождали многочисленные обвинения по злоупотреблению служебным положением и расследованию нардепов/журналистов. Впрочем, даже на этом фоне она не была такой скандальной и шоковой для финансового рынка, как предшественницы-соратницы Валерии Гонтаревой.

Кстати, их инвестиционные предпочтения несколько совпадали. Как и Гонтарева, наибольшее денежное вложение Яков Смолий сделал в долларе в государственном Укрэксимбанке, хотя немного скромнее – $3,8 млн. Там же на евросчете у его семьи заявлено еще €1,2 тыс., а также два валютных счета в Райффайзен Банке Аваль с $2,4 тыс. и €2,6 тыс. Это данные по последней декларации главного банкира, после увольнения за 2020 год.

Также в ней заявлено 11 гривневых счетов в разных банках на 11,2 млн грн (около $415 тыс. в пересчете по официальному курсу на тот момент) и 653,2 тыс. грн. грн в негосударственном пенсионном фонде НБУ. То есть мывидим, как гривневые накопления сильно уступают инвалютным.

Шевченко: в украинских банках хранил мизерные суммы

Шевченко Кирилл Евгеньевич стал руководителем НБУ 16 июля 2020 года и возглавлял правление регулятора в первые дни полномасштабного вторжения. Сразу закрыл все банки с государственным российским капиталом ("дочки" Внешэкономбанка РФ и Сбербанка РФ), отложил решение судьбы коммерческого Альфа-Банка, национализированного в следующем году после изменения соответствующего законодательства и переименованного в Сэнс Банк. Утвердил первое ограничительное постановление №18 от 24 февраля 2022 года, в которое на сегодняшний день внесено более 60 правок по ограничениям валютных, наличных и безналичных операций по снятию/переводам населения и бизнеса и т.д.

Согласил решение об эмиссии гривны в размере 400 млрд грн (регулятор выкупил на эту сумму гособлигаций Министерства финансов) для поддержки военного госбюджета для настройки внешней финансовой помощи со стороны стран-партнеров. Его упрекали сложными, а иногда и очень тяжелыми отношениями с Минфином, которому было очень трудно в начале большой войны финансировать как государственный бюджет, так и покрывать выплаты по старым выпускам облигаций внутреннего госзайма, из-за чего в финансовой общности заговорили о последствиях так называемой пирамиды-ОВГЗ .

Кирилл Шевченко ушел с должности в начале октября 2022 года с официальной формулировкой "по состоянию здоровья", впоследствии делал заявления о политическом преследовании после выезда из Украины и открытии ряда уголовных дел о деятельности государственного Укргазбанка при его руководстве.

В последней декларации (за 2022 год) господин Шевченко заявил о немалых наличных сбережениях, которые сделал вместе с женой Юлией, больше всего в инвалюте:

$299 тыс.;

€25 тыс.;

230 тыс. грн ($6,3 тыс. по официальному на тот момент курсу).

Также сообщил о шести счетах семьи в трех банках в Австрии (Erste Bank Oberbank, HSP Rechtsanwälte) и одном в Швейцарии (Banque Lombard Odier) в долларе и евро (общий объем):

•$23,5 тыс.;

•€852,9 тыс.

Наибольший вклад – на €754 тыс. - в HSP Rechtsanwälte в Вене, оформленный на Юлию Шевченко.

В украинских банках семья банкирадержала преимущественно гривневые сбережения, на небольшую общую сумму – 20,8 тыс. грн. В Сбербанке и Укргазбанке. Еще 405,4 тыс. грн накоплен в негосударственном пенсионном фонде Нацбанка для Кирилла Шевченко.

Пышный: "сбережение" и заработок на ОВГЗ

Пышный Андрей Григорьевич: назначен главой НБУ 7 октября 2022 года и руководит им до сих пор. За него в штат Национального банка были привлечены многие бывшие работники государственного Сбербанка, с которыми он раньше работал. В СМИ из-за этого даже появился новый термин – "сбережение".

Отношения между Нацбанком и Минфином улучшились, и иногда казалось, что НБУ расценивает правительственные задачи как собственные. Благодаря новому разрешению регулятора для банков по формированию до 50-60% обязательных резервов в ОВГЗ, банки стали гораздо активнее скупать гособлигации, значительно облегчающие Кабмину финансирование дефицита госбюджета и обслуживание внутреннего госдолга.

При руководстве Пышного Национальный банк с октября 2023 года отказался от фиксированного официального курса гривна/доллар, длительное время стоявший на 36,6 грн/$. Но ввел политику так называемого "управляемого гибкого курса", которую до сих пор понимают не все. Они позволяют властям гораздо выгоднее конвертировать международную помощь (поступает преимущественно в долларе и евро) в гривну из-за планомерной девальвации нацвалюты.

После этого и ослабления многих валютных ограничений официальный курс украинской валюты на пике просел до 41,49 грн/$ (на 13,4%), а теперь держится на 41,37 грн/$. В то же время, в недавно принятом госбюджете 2025-го заложен средний курс 45 грн/$ (23% удешевление после фиксации). Исходя из предварительного прогноза чиновников об окончании 2024 года по официальному курсу 42,1 грн/$ и по математическому расчету на каждый рабочий день, максимальная девальвация в следующем году может достигать 47,9 грн/$.

Глава же НБУ Пышный продолжает поощрять население Украины вкладываться в гривневые инструменты. Долгое время он подчеркивал привлекательность ставок по гривневым депозитам, по которым средние номинальные ставки держались в пределах 12-13%, а реальные (за вычетом 19,5% налогов – на доход физлиц и военный сбор) около 10% годовых, одновременно снижая учетную ставку 20% до 13% (напрямую вливает на гривневые доходности).

Однако после того, как несколько оптимистичных прогнозов Нацбанка по инфляции не оправдались, и регулятор уже официально признал ее повышение по итогам 2024 года с ожидаемых 8,2% до 9,7% , Андрей Пышный о привлекательности гривневых депозитов почти не упоминает, а говорит преимущественно о преимуществах гособлигаций в гривне, имеющих налоговые льготы (19,5% не уплачивается). По таким ОВГЗ ставки достигают 17,25% годовых, однако при приобретении бумаг с погашением в 2028 году, несмотря на то, что подавляющее большинство вкладчиков привыкло (имеет возможность) инвестировать на 1-2 года, особенно в девальвующей нацвалюте. Если смотреть на текущие предложения по менее продолжительным гособлигациям, то государственный Приватбанк сейчас предлагаю доходности от 13,5% годовых (с погашением в январе 2025 года) до 15,7% (июнь 2026-го).

Но в голове следует постоянно держать курсовой риск и сменности голов в Нацбанке — ни один из вышеперечисленных господ не отработал полный срок законодательных полномочий. К тому же, текущие топ-менеджеры НБУ предпочитают вкладывать собственные средства не в гривневые, а в инвалютные активы, о чем уже писал OBOZ.UA.

Сам Андрей Григорьевич Пышный в декларации за 2023 год сообщил, что его жена Людмила приобрела 468 гособлигации номинальной стоимостью 36568 грн каждая (общей стоимостью 17,1 млн грн), из чего понятно, что речь идет об ОВГЗ номинированных в долларе. Каждый стоит 1000 долларов по текущему курсу 36,5686 грн/$ на дату приобретения в мае.

В этом отчете Пышный также сообщил о таких валютных наличных хранениях семьи:

$85 тыс.

€72 тыс.

На валютных счетах у супругов $415,5 тыс. и меньше на гривневых – 3,8 млн грн ($103,3 тыс. в пересчете по официальному курсу того времени). В Сбербанке, ОТП Банке и Банке Восток.

Еще главный банкир сообщил, что жена одолжила ему лично 10,6 млн. грн. и 31 млн. грн. – партнерским бизнес-проектам. А Нацбанк накопил в негосударственном пенсионном фонде регулятора для него пенсионные взносы на 257,4 тыс. грн.

И хотя главы Нацбанка призвали доверять украинской банковской системе и гривне, конкретными действиями свои заявления ни один из них не подтвердил. Если бы члены правления НБУ во главе с головой все свои сохранности держали в украинских финучреждениях и в гривне, призывы бы звучали более убедительно, а персональная цена ошибки значительно выросла.