Нацбанк впервые с 2022 года поднял учетную ставку: что заставило НБУ изменить планы

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 13% до 13,5%, несмотря на планы не менять ее до лета-2025. Это первое повышение "учетки" с июня 2022 года. Причиной ужесточения монетарной политики НБУ стал рост инфляции до двузначного уровня с превышением прогнозов – 11,2% в годовом исчислении по состоянию на ноябрь при "плане" в 9,7% на конец 2024-го.

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Решение о новом уровне учетной ставки вступит в силу с 13 декабря, сообщает пресс-служба НБУ. "В последние месяцы инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом НБУ. В ноябре – до 11,2% год к году. Рост цен в значительной степени обусловливался последствиями худших урожаев, что, однако, является временным фактором, влияние которого впоследствии иссякнет. В то же время усилилось и фундаментальное инфляционное давление", – объяснили в регуляторе.

В Нацбанке также отмечают, что и в последующие месяцы инфляция, вероятно, будет расти. Однако в целом в 2025 году ожидается ее замедление и дальнейшее движение к цели 5%.

"Этому, в частности, будут способствовать меры НБУ по монетарной политике и поддержанию устойчивости валютного рынка... Национальный банк видит необходимость усиления процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики. Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов. Это подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям (депозитам. – Ред.) и будет способствовать снижению давления на курс и цены", – уверены в НБУ.

До нынешнего повышения НБУ 7 раз подряд снижал "учетку". Первый раз это произошло в конце июля-2024 (с 25 до 22%), после – в сентябре (до 20%), в конце октября (до 16%), потом с 15 декабря-2023 (до 15%), в марте-2024 (до 14,5%), а после в апреле-2024 (до 13,5%) и в июне-2024 (до 13%).

При этом нынешнее повышение учетной ставки может стать не последним. Нацбанк не исключает, что в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий" продолжит усиление процентной политики.

Учетная ставка и ее производные – это, по сути, стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость денег, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т. е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают кредиты и тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки обычно сигнализирует о замедлении потребительской инфляции, а повышение – наоборот, о росте цен.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банковского сектора, в начале 2025 года проценты по депозитам останутся на среднем уровне от 9,5% до 13% годовых в зависимости от срока вклада. При этом банки продолжат конкурировать за вкладчиков и предлагать "бонусные" 0,5-1% по акционным программам, а самыми выгодными традиционно будут "длинные" депозиты.

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