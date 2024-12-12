Нацбанк впервые с 2022 года поднял учетную ставку: что заставило НБУ изменить планы
Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 13% до 13,5%, несмотря на планы не менять ее до лета-2025. Это первое повышение "учетки" с июня 2022 года. Причиной ужесточения монетарной политики НБУ стал рост инфляции до двузначного уровня с превышением прогнозов – 11,2% в годовом исчислении по состоянию на ноябрь при "плане" в 9,7% на конец 2024-го.
Решение о новом уровне учетной ставки вступит в силу с 13 декабря, сообщает пресс-служба НБУ. "В последние месяцы инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом НБУ. В ноябре – до 11,2% год к году. Рост цен в значительной степени обусловливался последствиями худших урожаев, что, однако, является временным фактором, влияние которого впоследствии иссякнет. В то же время усилилось и фундаментальное инфляционное давление", – объяснили в регуляторе.
В Нацбанке также отмечают, что и в последующие месяцы инфляция, вероятно, будет расти. Однако в целом в 2025 году ожидается ее замедление и дальнейшее движение к цели 5%.
"Этому, в частности, будут способствовать меры НБУ по монетарной политике и поддержанию устойчивости валютного рынка... Национальный банк видит необходимость усиления процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики. Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов. Это подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям (депозитам. – Ред.) и будет способствовать снижению давления на курс и цены", – уверены в НБУ.
До нынешнего повышения НБУ 7 раз подряд снижал "учетку". Первый раз это произошло в конце июля-2024 (с 25 до 22%), после – в сентябре (до 20%), в конце октября (до 16%), потом с 15 декабря-2023 (до 15%), в марте-2024 (до 14,5%), а после в апреле-2024 (до 13,5%) и в июне-2024 (до 13%).
При этом нынешнее повышение учетной ставки может стать не последним. Нацбанк не исключает, что в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий" продолжит усиление процентной политики.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банковского сектора, в начале 2025 года проценты по депозитам останутся на среднем уровне от 9,5% до 13% годовых в зависимости от срока вклада. При этом банки продолжат конкурировать за вкладчиков и предлагать "бонусные" 0,5-1% по акционным программам, а самыми выгодными традиционно будут "длинные" депозиты.
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