Рост цен в Украине бьет рекорды: какие продукты подорожали больше всего

Цены на продукты питания в Украине в ноябре выросли на 4% в месяц и на 14,4% в год, больше подорожали яйца (+54,6%) и овощи (+13,7%). В то же время, фрукты и сахар немного подешевели – на 1,5% и 1,3% соответственно.

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Об этом сообщает Госстат. Ноябрь 2024 года продолжил тенденцию роста потребительских цен в Украине. Особенно заметно это на рынке продуктов питания, являющихся основной статьей расходов украинских семей.

Что подорожало больше всего

По сравнению с октябрем 2024 года цены на продукты питания выросли в среднем на 4%, а за год – на 14,4%. Абсолютным рекордсменом в подорожании стали яйца. Их цена выросла на 54,6% за месяц и на 30,6% за год. Это связано с сезонными факторами, понижением производства и ростом стоимости кормов.

Молоко, сыр и мягкий сыр подорожали на 5,6% за месяц, а за год – на 16,6% и 14,6% соответственно. Такой рост объясняется высокими затратами на производство и транспортировку.

Цены на овощи увеличились на 13,7% за месяц и на 62,9% за год. Больше всего подорожали сезонные овощи, что обусловлено ограниченным предложением на рынке и логистическими проблемами.

Масло стало дороже на 5,2% в месяц и на 30,7% в год, а подсолнечное масло подорожало на 5% в месяц и на 12,5% в год. Это связано с увеличением себестоимости производства и спроса на экспорт.

Хлеб подорожал на 2,2% в месяц и на 15,8% в год, макаронные изделия - на 1,7% в месяц и на 8,6% в год. Повышение цен на зерно и энергоносители повлияло на стоимость этих продуктов.

Что подешевело

Не все продукты подверглись росту цен. Некоторые товары даже подешевели:

фрукты: их цена снизилась на 1,5% за месяц , хотя за год они подорожали на 24,7%;

их цена снизилась на , хотя за год они подорожали на сахар: подешевел на 1,3% за месяц и на 3,6% за год, что может быть связано с увеличением урожая сахарной свеклы.

По данным статистики, инфляция в ноябре 2024 года составила 1,9% за месяц и 11,2% за год. Продукты питания остаются категорией, наиболее влияющей на рост потребительских цен. Удорожание связано с экономическими и сезонными факторами, а также с ростом затрат на производство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, повышение налогов в Украине может привести к тому, что украинские товары станут дороже импортных, создавая неблагоприятные условия для отечественных производителей. Последствия этого решения уже ощущаются посредством роста цен и инфляционного давления, которое, по прогнозам экспертов, будет продолжаться и в 2025 году.

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