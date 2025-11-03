В Monobank запустили новую функцию с картами: что изменилось в приложении

В Monobank запустили новую функцию – совместные карты, которые позволяют делиться счетом с близкими и устанавливать лимиты расходов. Она работает просто: владелец открывает доступ к своей карте, а пользователь получает отдельную с собственным номером – это удобно для семей, пар или родителей, которые хотят дать ребенку контролируемый доступ к деньгам.

О нововведении сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. По его словам, обновление уже доступно всем пользователям после установки последней версии приложения.

Функция позволяет владельцу карты предоставить другому человеку разрешение тратить средства с его счета. Для этого достаточно открыть приложение, выбрать свою карту и нажать кнопку "Открыть доступ". Затем можно выбрать нужного пользователя (например, мужа, жену или ребенка) и установить лимит расходов на месяц.

После этого у получателя доступа создается отдельная карта с собственным номером, но общим балансом с главной. Каждый участник имеет свой платежный инструмент, однако все транзакции идут с одного счета. Система построена так, чтобы обе стороны чувствовали безопасность:

владелец счета видит все расходы, которые осуществляются с общей карты;

видит все расходы, которые осуществляются с общей карты; пользователь с доступом видит только свои собственные покупки.

Доступ можно ограничить или закрыть в любой момент, если изменятся обстоятельства или нужно усилить контроль. Таким образом monobank сделал функцию максимально удобной и законной, учитывая все аспекты финансовой безопасности. Функция совместных карт пригодится:

семейным парам, которые пользуются общим бюджетом;

родителям, которые хотят дать ребенку контролируемый доступ к деньгам;

людям, которые помогают пожилым родственникам или партнерам с оплатами;

любому, кто хочет вести совместные финансы прозрачно и без стресса.

