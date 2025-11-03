Украинский банк изменил срок действия своих карт: когда перестанут действовать

Карты государственного Ощадбанка, у которых срок действия закончился после февраля 2022 года, будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Для этого ранее банк принял соответствующее решение.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

Блокировать просроченные карты не будут.

Причина решения – действующее в Украине военное положение.

При этом подчеркивается: если новая карта уже перевыпущена, для ее получения следует обратиться в отделение Ощадбанка. Сделать же это можно в любое удобное время.

Для каких карт Ощадбанк не проведет автоматическое продление срока действия

Вместе с тем, подчеркивается: для ряда карт автоматическое продление срока действия не предусмотрено. Речь, в частности, о тех:

Срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года и по которым в течение января 2025 года – февраля 2025 года была осуществлена ​​хотя бы одна операция с использованием карты. В т.ч. неуспешная.

Срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года и, в о же время, по которым остаток средств равен нулю и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в самом банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю. Впрочем, суды могут встать на сторону пострадавших – и обязать банки компенсировать украденное.

