В Молдове заявили, что один из пограничных пунктов пропуска в Украину приостановил свою работу

Таможенная служба Молдовы заявила о том, что пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобне" временно приостановил свою работу по техническим причинам. Проблемы возникли в информационной системе Государственной пограничной службы Украины.

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Об этом говорится в сообщении Таможенной службы Молдовы. "Наши коллеги работают на полную мощность, чтобы управлять потоком пассажиров и уменьшить дискомфорт, вызванный этой ситуацией", — говорится в сообщении.

Чиновники рекомендуют участникам трансграничного движения заранее выбирать для пересечения другие пункты пропуска, в частности КПП "Тудора".

Стоит отметить, что автомобильный пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" является одним из самых загруженных направлений на украинско-молдавской границе, поскольку он расположен на трассе М15 (Одесса – Рени).

Этот маршрут имеет стратегическое значение как для пассажирских перевозок, так и для логистики, ведь он соединяет Одесскую область с Молдовой, Румынией и другими странами ЕС. Особенностью работы "Паланки" является то, что здесь действует совместный контроль: украинские и молдавские пограничники и таможенники работают вместе на территории Молдовы, что обычно ускоряет процедуры, однако в случае технических сбоев у одной из сторон работа всего КПП полностью парализуется.

Чтобы не застрять в очереди на подъезде к зоне контроля, водителям рекомендуют внимательно следить за официальными обновлениями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 8 по 17 июня 2026 года с 09:00 до 16:00 движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигета-Мармация" (Румыния) временно приостановлено из-за ремонта. Пешеходы смогут пересекать границу без ограничений, а водителям и перевозчикам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

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