В мире подскочили цены на ключевой продукт: какие причины

В феврале 2025 года мировые цены на сахар ощутимо выросли. Среднее значение Индекса цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) составило 118,5 пункта, что на 7,3 пункта (6,6 процента) выше уровня января. Среди причин – предполагаемое сокращение производства продукта в Индии.

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Об этом сообщили в самом ФАО. Там отметили: несмотря на февральское удорожание, в целом, текущие цены на сахар на 15,8% процента ниже показателя февраля-2024.

"Рост мировых цен на сахар обусловлен опасениями относительно снижения предложения в мире в сезоне 2024-2025 годов. Этот рост цен обусловлен предполагаемым сокращением производства в Индии и обеспокоенностью относительно сочетания сезонных изменений производства и последствий недавней засухи для следующего урожая в Бразилии", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, на росту мировых цен на сахар также повлияло укрепление бразильского реала по отношению к доллару. Что, объясняется, оказало неблагоприятное влияние на экспорт страны.

Сколько стоит сахар в Украине

В то же время, по состоянию на 8 марта, в украинских супермаркетах килограмм сахара стоит, по данным "Минфина", средние 35,17 грн. Что на 57 коп. превышает среднюю цену февраля.

В целом же, крупные сети продают кристаллический сахар по 32,89-39,6 грн/кг. В частности:

Auchan – 32,9 грн/кг;

Novus – 32,89 грн/кг;

Metro – 32,9 грн/кг;

Megamarket – 42 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо подешевел картофель – в среднем, на 10%. Нынче производители отпускают его по 18-28 грн/кг, тогда как неделей ранее цена доходила до 30 грн/кг. Причиной же удешевления аналитики называют произошедшее на прошлой неделе подорожание – украинцы оказались неготовы переплачивать и снизили спрос.

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